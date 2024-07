Orgullo cordobés: está entre los 10 mejores deportistas del mundo y va a los Juegos Paralímpicos de París

En 2011, María Laura Belvedere cursaba primer año en el Colegio Nacional de Monserrat y tomó una importante decisión. Al haber nacido con los miembros inferiores amputados en baja rodilla y malformaciones en las manos, no podía hacer educación física. Debido a esto, escogió una de las escuadras de la institución y se adentró en el mundo del tiro deportivo.

A partir de allí, Laura llegó al club Tiro Federal Córdoba y no se fue más. “Me gustó desde el primer día. Ese día teníamos clase a la mañana y a mí me gustó tanto que después fui a la tarde para seguir entrenando por mi cuenta”, relató la joven en diálogo con Vía Córdoba.

“Probé tiro por probar, porque no tenía idea ni siquiera con qué arma tirábamos. En ese momento no conocíamos de tiro adaptado, ni mi familia ni yo. Ni siquiera los profesores. Entonces, encontramos la forma de adaptarlo para que yo pudiera hacerlo”, recordó Laura.

EL DESCUBRIMIENTO DE UNA PASIÓN Y LA ACEPTACIÓN MEDIANTE EL DEPORTE

En la actualidad, con 24 años, Laura tiene en su historial miles de competencias provinciales y nacionales, y unas cuantas internacionales. Recién ocho años después de empezar a entrenar se animó a participar en los Juegos Parapanamericanos de Lima, en 2019.

“Me llevó ocho años porque no conocía del tiro adaptado y por otro lado, yo estaba en una edad de la adolescencia en la que me daba vergüenza mostrar mi discapacidad”, explicó la cordobesa. En referencia a su discapacidad, siguió: “En el colegio nunca lo dije. Nunca usé pollera, yo usaba pantalón para que no se vean las prótesis. Entonces, no quería hacer tiro adaptado, quería esforzarme muchísimo para tirar con los convencionales”.

Laura junto a su entrenador y su mamá. Foto: Gentileza

En este sentido, la joven rememoró su proceso de aceptación mediante el deporte. “Me han premiado como categoría especial y era algo que no me gustaba porque yo decía ‘yo tiro como los demás, ¿por qué no puedo competir con ellos?’. Ahí me di cuenta que no era lo mismo”, dijo.

Contó que un competidor convencional se mantiene de pie durante más de 60 tiros, algo que ella no puede hacer. “No puedo levantar el rifle con tanta facilidad. Es una desventaja para mí tirar contra el convencional”, sostuvo. “Con el tiempo, lo fui aceptando, conocí el tiro adaptado, conocí gente que practica el deporte y es un mundo re lindo. Me hizo sentir mejor conmigo misma y aceptarme”, afirmó.

LA IMPORTANCIA DE LA CONSTANCIA Y EL ENTRENAMIENTO FÍSICO

Laura contó que practica todos los días, alrededor de cuatro horas. Participa de manera activa en el club de Tiro Federal, al cual asiste desde hace 12 años. “Lo que más me gusta es que es un deporte individual. Estás compitiendo con vos mismo, independientemente de las personas que tengas al lado”, sostuvo.

En este aspecto, entrena su cuerpo porque debe estar en la misma posición “durante una hora o incluso más, y el cuerpo necesita resistencia”.

A su vez, explicó: “También es importante el entrenamiento psicológico porque durante toda la competencia estás contra tu cabeza. No sabes cómo le está yendo a tus compañeros hasta que terminas de tirar. Si tiras mal un tiro, tenés que saber cómo hacer que no vuelva a pasar y que no te amargue el resto de la tirada”.

MEDALLISTA OLÍMPICA Y EN EL TOP 10 DE LOS MEJORES TIRADORES DEL MUNDO

En septiembre de este año, Laura participó de un campeonato contra los 60 mejores tiradores del mundo. “Quedé en el puesto nueve. Estuve a dos décimas de entrar a la final olímpica del mundo del evento más importante del año. Eso me volvió loca. Jamás esperaba quedar en el puesto nueve del mundo”, contó con emoción la joven.

María Laura Belvedere, medallista cordobesa en tiro adaptado. Foto: Gentileza

Ese puesto le valió el pase directo a los Juegos Paralímpicos de París 2024. “No lo podía creer, fue una locura”, alegó. Tras esa emoción, llegó otra: los Juegos Parapanamericanos en Santiago de Chile.

“Me preparé un montón para ese torneo, me estaba yendo muy bien, venía de un año bueno. Tenía altas expectativas de lo que podía pasar y yo quería una medalla. Si bien fui buscando eso, no me veía consiguiéndola”, confesó.

“Yo sabía lo mucho que me había preparado y sabía que existía la posibilidad de que suceda, pero no sé si es que no confié tanto en mí o me dio miedo por mis contrincantes”, agregó. Laura creía que no iba a conseguir una medalla. Y así fue. No consiguió una. Consiguió dos medallas de bronce en las categorías de 10 metros de rifle de aire de pie y tendido.

“No esperé volver con una medalla, así que volver con las dos medallas de bronce fue algo que no podía creer. Me hizo darme cuenta de que pude, de que todo el esfuerzo que hice con el objetivo de ganar, lo pude lograr y lo logré dos veces. No fue casualidad, sino que realmente dio frutos todo mi esfuerzo”, reflexionó Laura.

LAURA Y LA RELEVANCIA DE SU FAMILIA

La mamá de la joven cumple el rol de cargadora, ya que es la persona encargada de ayudarla a colocar balín por balín. Es un rol que solo está permitido en tiro adaptado. “También me ayuda a levantar el rifle, sacarlo, volverlo a poner. Si yo necesito moverme un centímetro, ella lo hace”, indicó Laura.

“Hay una persona que está designada exclusivamente para eso durante la competencia. Creo que no podría hacerlo mejor otra persona porque con ella hay confianza. Con solo verme, ya sabe lo que quiero”, asumió. “También le puedo decir las cosas con confianza, y conectamos re bien”, cerró.