Paulina Gramaglia, una cordobesa mundialista que lucha en el fútbol femenino: “Hay muchísimo para crecer”

Paulina Gramaglia fue la goleadora del Bragantino de Brasil en el Campeonato Brasileiro Serie A2 y sus buenas actuaciones le dieron una oportunidad en la Selección Argentina. Con tan solo 20 años, la cordobesa disputó su primer Mundial en Australia-Nueva Zelanda 2023.

En la fase de grupos, Argentina enfrentó a potencias como Italia y Suecia y protagonizó un empate contra Sudáfrica. Las jugadoras volvieron con lágrimas de tristeza por el retiro de algunas históricas compañeras albicelestes, pero con la satisfacción de haber dejado todo y con expectativas de cara al futuro.

Mediante una videollamada desde Brasil, Paulina habló con Vía Córdoba, analizó la cita ecuménica y anticipó que dará todo para ayudar al crecimiento del fútbol femenino en Argentina. Además, analizó su presente en Brasil y recordó su paso por Talleres.

PAULINA GRAMAGLIA Y SU ANÁLISIS DEL MUNDIAL 2023

Paulina aseveró que tuvo “un par de meses agitados con muchos cambios y vivencias dentro del fútbol”. Pero aseguró que lo “más importante fue participar en el Mundial” porque “es lo máximo para cualquier futbolista”.

En este sentido, Gramaglia analizó que una jugadora “aprovecha este tipo de competencias para ver dónde se encuentra a nivel grupal y personal”. En el plano individual, tiene un horizonte a seguir para saber “dónde hacer foco” con la idea de crecer y llegar al máximo nivel.

En lo colectivo, la jugadora expresó que el conjunto se fue sin el resultado que esperaban: “La tan ansiada primera victoria en una Copa del Mundo”. Más allá de los números, destacó que “el equipo planteó un buen juego ante potencias europeas”.

Además, resaltó que el entrenador y las jugadoras siempre intentaron proponer “ideas y cosas claras” en el terreno de juego contra selecciones de un “altísimo nivel”.

EL AVANCE PARCIAL DEL FÚTBOL FEMENINO EN ARGENTINA

En comparación con el Mundial 2019 que disfrutó desde la televisión, Paulina advirtió que el fútbol femenino “mejoró muchísimo a partir de la semiprofesionalización en Argentina”. En tanto, reconoció que se empujó desde otros lados para alcanzar ese objetivo.

“Se creció a nivel selección y fútbol femenino en comparación con el mundial anterior”, analizó la jugadora que disputó su primera cita ecuménica. Sin embargo, espera que los próximos cuatro años sean el lapso de tiempo necesario para que llegue la profesionalización que tantas anhelan.

“El nivel de liga, de los clubes, de la selección, los entrenamientos y las jugadoras. Falta y hay muchísimo para crecer y depende de las jugadoras y de quienes toman las decisiones en las instituciones”, focalizó Gramaglia.

Paulina también tuvo en cuenta que las realidades de los clubes son “muy diferentes” en las regiones del país y espera que la competitividad crezca en el interior. De esta manera, aseveró que “las jugadores estarán mejor preparadas” para las competencias internacionales.

Finalmente, Paulina concluyó que las fluctuaciones son parte del proceso y no todo es en ascenso: “Van a haber situaciones donde no siempre se dan las cosas como uno quiere, pero se verá más crecimiento en el deporte con el correr de los años”.

A nivel individual, Paulina evaluó que el torneo disputado en Australia y Nueva Zelanda tuvo un gran peso emocional. “Fue una locura y un sueño alcanzado el poder formar parte de un plantel mundialista. Ni hablar de debutar y sumar minutos”, recordó emocionada.

Sobre los partidos que le tocó disputar, la exTalleres reveló estar más nerviosa en sus primeros cinco minutos en el final de la derrota por 1 a 0 ante Italia, que el empate a 2 contra Sudáfrica donde fue titular.

LA RENOVACIÓN Y LO QUE SE VIENE EN LA SELECCIÓN ARGENTINA

Paulina Gramaglia puede ser uno de los nombres claves en la renovación que experimentará el conjunto de Germán Portanova, de cara a la décima edición de la Copa del Mundo que todavía no tiene sede definida.

“Pasó una generación de futbolistas que con muy poco hicieron muchísimo y acarrearon con sus hombros a todo un equipo”, dijo Gramaglia sobre sus antecesoras deportivas. En tanto, destacó que la mayoría alcanzó el nivel de competencia europea.

Pensando en lo que se viene, la jugadora de Talleres anticipó: “Depende de las más chicas, que me incluyo, tomar el mando de lo que se viene y sabemos que no será fácil porque no todas tenemos el ritmo europeo que ellas tenían”.

Ante este escenario, adelantó que los próximos cuatro años serán importantes para conformar un grupo que pueda llegar a su máximo nivel “y dejar a la Argentina en lo más alto posible”.

Al ser consultada por las figuras de Estefania Banini y Florencia Bonsegundo, Paulina las definió como jugadoras “con una trayectoria muy grande con la Selección que estuvieron desde siempre”. Paralelamente, reconoció que compartir con ellas fue un orgullo porque hace años las veía por la televisión en el colegio.

LA TELA DE ARAÑA EN LA LIBERA DE “PINOTO”, EL ABUELO DE PAULINA

El abuelo de Paulina, Etelvino, más conocido como “Pinoto” tiene el ritual de anotar en una libreta cada gol convertido por su nieta. “Voy a tener que vivir por lo menos cuatro años más para ver si convertís un gol”, le recriminó entre risas su abuelo al final de la Copa del Mundo.

Ahora, “Pinoto” está súper pendiente de lo que Gramaglia vive en Brasil y se está cansando, en el buen sentido, de anotar los goles de la delantera. “Me dijo que le sacó la tela de araña a la la libreta”, expresó entre risas la delantera que actualmente defiende los colores del Bragantino.

EL PRESENTE GOLEADOR DE PAULINA GRAMAGLIA EN BRAGANTINO

“Me tratan muy bien y estoy contenta desde el primer momento porque me recibieron de la mejor manera y yo ni sabía hablar el idioma”, destacó la joven delantera que anotó 10 goles en 13 encuentros del Campeonato Brasileiro Serie A2 y se convirtió en la goleadora del torneo que ganaron.

Paulina contextualizó que está acostumbrada a jugar por la banda, pero el esquema del equipo carioca la ubica en el centro como doble delantera. “Hay un gran trato y cuidado de la pelota y es un juego vistoso y no tan físico”, comparó la cordobesa sobre las diferencias con el fútbol estadounidense.

LA MIGRACIÓN DE JUGADORES Y JUGADORAS A BRASIL

Por otro lado, la argentina analizó la migración de compatriotas a Brasil: “Hay buenas jugadoras, jugadores y un gran nivel”. Además, aseveró que la selección femenina de Brasil siempre tiene un buen desempeño en la Copa América, mientras que, en la Libertadores, los “equipos se destacan y tienen un cambio más”.

En este sentido, Brasil se convierte en una “buena primera opción para quienes no salieron del país, buscan tener otro roce o paso previo a Europa o Estados Unidos”, opinó Paulina, quien espera “seguir compitiendo y creciendo” en el plano nacional e internacional.

“Tengo que mejorar en lo físico, en lo futbolístico y en muchas cosas”, focalizó la jugadora que integra la última convocatoria de la Selección Argentina para los Juegos Panamericanos 2023 que se desarrollarán en Santiago de Chile.

EL VÍNCULO DE PAULINA GRAMAGLIA CON TALLERES

Al mencionar la palabra “Talleres”, Paulina ya arrojó una sonrisa. “Siempre estoy en contacto con mis amigas que ahora son excompañeras; atenta a la campaña por el ascenso”, reveló la cordobesa de sangre albiazul.

Por último, la joven dejó un mensaje para aquellas chicas que quieren dedicarse al fútbol o cualquier otra disciplina. ”Lo más importante es disfrutar del deporte, el ambiente del club, jugar con compañeros y compañeras y hacer actividad física”, indicó en primera instancia.

Luego, Paulina dijo a todos y todas que siempre hay que “seguir para adelante y soñando” porque “si una le mete ganas y tiene poco de suerte, se puede llegar a cualquier lado”. Y cerró para todas las mujeres: “Que siempre defiendan su lugar, peleen por lo que crean justo y por mejores condiciones. No hay que parar hasta tener todo lo que necesitamos”.

