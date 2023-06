El particular ritual de “Pinoto”, el abuelo de la cordobesa Paulina Gramaglia, que emocionó a todos

“El fútbol no es para mujeres” se decía hace varios años atrás. Sin embargo, Etelvino “Pinoto” Manelli no lo pensó así y actualmente, apoya en cada partido a su nieta Paulina Gramaglia. La futbolista cordobesa juega en el Bragantino, marcó su gol 101 y “Pinoto” no aguantó la alegría.

Etelvino es el abuelo de Paulina y tiene en su haber un verdadero tesoro que demuestra el orgullo que le tiene a su nieta. Se trata de un cuaderno Gloria donde “Pinoto” anota cada gol de su futbolista favorita.

La historia fue relatada por la periodista Camila Ramenzoni quien fotografió a Gramaglia festejando uno de sus goles con “Pinoto” y desde allí, comenzó la recolección de una historia por demás emocionante. “Esta foto la tome luego de la victoria de Club Deportivo UAI Urquiza ante San Lorenzo en la semi del torneo”, precisó la reportera.

El hombre anota cada gol de su nieta en un cuaderno, como parte de un recuerdo invaluable. Foto: @ramenzonicamila

La imagen fue respondida por la jugadora que escribió: “Voy a llorar, gracias por compartir la historia más linda de todas, y por haberme sacado la mejor foto de mi vida con él”.

La historia se conoció a partir de una imagen donde ambos celebraban un gol. Foto: @ramenzonicamila

Luego, se conoció que la admiración de Pinoto va mucho más allá y lo convierten en el fanático número uno de la joven, ya que sigue, partido a partido, las intervenciones de su nieta.

QUIÉN ES PAULINA GRAMAGLIA, LA CORDOBESA QUE LA ROMPE EN EL FÚTBOL FEMENINO

Paulina es una futbolista cordobesa, que tiene sólo 20 años y una extensa carrera en el mundo deportivo. Entre los clubes por los que pasó, se destaca: Talleres, Club Deportivo UAI Urquiza, los Houston Dash, Bragantino y también fue citada a la Selección Argentina.

La cordobesa juega como delantera en el Bragantino. Foto: Instagram

La joven lleva 101 goles anotados y todos están plasmados en el cuaderno Gloria de Etelvino.

Actualmente, juega como delantera en el Red Bull Bragantino del Brasileirão Femenino de Brasil.