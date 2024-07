Un cordobés ayudó en los Juegos Olímpicos de París 2024 gracias a su inusual trabajo

Sebastián Rojas es un cordobés amante de la actividad física, pero apasionado por la palestra. Esa devoción lo llevó a conseguir un inusual trabajo. Gracias a su puesto poco común, ayudó en la organización de los Juegos Olímpicos de París 2024.

En diálogo con Vía Córdoba, desde París, sede de los Juegos Olímpicos, el hombre de 47 años contó qué papel cumple en la organización de la cita ecuménica, sus inicios en el deporte y cómo es su inusual trabajo.

Sebastián Rojas abriendo rutas en Córdoba. Foto: Gentileza

LA VIDA DEL CORDOBÉS QUE ESCALA POR EL MUNDO

Sebastián hizo diferentes deportes desde pequeño y fue federado en básquet a los 8 años. ”Siempre tuve la conducta de entrenamiento, y esa fue mi rutina hasta los 13 y 14″, recordó sobre los hábitos que adoptó gracias a la actividad física.

Sebastián Rojas en los Juegos Panamericanos de México. Foto: Gentileza

En el apogeo de su adolescencia, Sebastián comenzó a buscar otras disciplinas y se encontró con la escalada de un día para el otro. “Vi la foto de un mural en un diario, me atrapó, lo busqué, lo probé y me encantó”, dijo resumidamente.

Sebastián dio con un profesor de escalada que le enseñó gran parte de las destrezas que ahora sabe. “Se comprometió y me entrenó de manera prolija durante muchos años”, contó el alumno que ahora vive para el deporte.

QUÉ ES LA ESCALADA Y CÓMO ES EL TRABAJO DE UN APERTURISTA

“La escalada es un deporte individual y obsesivo donde la presión y la altura influyen para que las personas quieran mejorar siempre”, detalló Rojas sobre los principales elementos de la actividad.

Esa vorágine lo atrapó y cuando menos se dio cuenta, vivía por y para el deporte. “Estaba compitiendo de todas las formas posibles y empecé a abrir competencias en Argentina”, rememoró emocionado Sebastián.

Sebastián Rojas probando uno de los muros de París 2024. Foto: Gentileza

Con la chispa de la palestra dentro, Sebastián apostó a ella y comenzó su camino como un trabajador privado e independiente, y dio sus primeros pasos como aperturista.

Su rol consiste en estudiar la biomecánica de los movimientos y probar diferentes muros del mundo, que luego serán parte de competencias y desafíos deportivos que produce junto a colegas.

Sebastián Rojas abriendo rutas en Córdoba. Foto: Gentileza

Luego, se encarga de elaborar los recorridos que los escaladores profesionales enfrentarán. “La vida de un route setter es entrenar todo el tiempo, estar listo para las competencias que te citan y llegar en buenas condiciones”, contextualizó.

“Estudiamos mucho para lograr la mejor versión de una sección”, explicó Sebastián sobre la teoría que hay detrás de su trabajo poco convencional. Su desempeño en torneos regionales, locales y algunos nacionales lo llevó en 2019 a la Federación Argentina de Escalada.

Su primera tarea fue en los Juegos Panamericanos de Escalada en Ecuador de 2020. Dos años más tarde, inició su camino en la Federación Internacional de Escalada, quienes le dieron la labor de organizar parte de los recorridos en los muros que se verán en la sede de Le Bourget, en París 2024.

Sebastián Rojas en los Juegos Sudamericanos de Rosario 2022. Foto: Gentileza

QUÉ CRITERIOS TIENE UN APERTURISTA PARA CREAR RECORRIDOS

En la previa del evento que reúne a amantes de los deportes en frente de una pantalla, Sebastián explicó cuáles son los tres puntos más importantes que tienen en cuenta los aperturistas a la hora de confeccionar palestras:

La parte física es la que busca dejar satisfecho al competidor ya que consiste en buscar la mejor versión de cada movimiento y estilo.

El pico de show en la audiencia, que se genera gracias a la búsqueda de la óptima concreción de recorridos y desafíos.

El factor institucional es demostrar que la federaciones, integrantes y representantes están a la altura del compromiso, ya sea local, internacional, público o privado.

Sebastián Rojas probando uno de los muros de París 2024. Foto: Gentileza

Actualmente, Sebastián está entrenando por toda Europa y ayudando en la organización y estructuración de la escalada deportiva para estos Juegos Olímpicos. Además, es venue manager para una empresa encargada de otros estadios en el continente.

Sebastián Rojas en el cajón del maipo, Chile. Foto: Gentile

Por último, Sebastián definió qué significa para él la escalada. “Es un deporte que comenzó como un juego, que me daba felicidad y me entretenía. Ahora, quiero explotarlo por todas sus aristas y no dejo de jugarlo a pesar de su profesionalización”.

LA HISTORIA DE LA ESCALADA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS

La escalada deportiva apareció por primera vez en los Juegos Olímpicos de la Juventud de 2018 en Buenos Aires. Allí, demostró ser un éxito entre el público albiceleste.

Dos años más tarde, la disciplina debutó en los Juegos de Tokio 2020, uniéndose así al programa olímpico como nuevo deporte. Por eso, Sebastián considera como “la medalla de oro” la firme presencia de la actividad en París 2024.

La originalidad de las pruebas de escalada deportiva, así como el carácter visual, estético y emocionante, la convierten en un deporte popular y muy practicado por los jóvenes. Además, puede desarrollarse en diversos entornos, tanto urbanos como naturales. La escalada deportiva será también uno de los cuatro nuevos deportes de estos Juegos Olímpicos, junto al breaking, el surf y el skateboarding.