La economía nacional atraviesa un momento de fuerte crisis en distintos rubros. Uno de ellos es el de la venta de hierro, que en San Juan se encuentra casi paralizada y empezó a generar preocupación en el sector de la construcción.

Según publicó Diario Huarpe, un relevamiento realizado por el mismo diario constató que algunos comercios distribuidores no están vendiendo su stock, mientras que otros limitan sus ventas para no quedar desabastecidos luego de los movimientos que sufrió la economía argentina. Como consecuencia, algunas obras están paralizadas y esto afecta a los trabajadores informales que no cobran los días no trabajados.

Uno de los mayores proveedores de la provincia, Alumetal, vende hierro con un tope de hasta $30 mil por persona. Esta metodología fue tomada a partir de la provisión de sus proveedores, quienes no envían los materiales ya que hubo un presunto freno en la producción. “Son medidas preventivas que se toman no sólo en este rubro, sino también en otras industrias más, para no desabastecernos”, indicó un empleado del lugar.

Por la incertidumbre económica, esta empresa decidió no proveer de hierro a los comercios: “Podemos vender de manera limitada y los clientes también toman sus decisiones. Los que necesitan mayor cantidad de hierro vienen a comprar hoy, mañana y así hasta conseguir la cantidad que necesitan porque los materiales no se desvalorizan”, indicaron. Además, la venta de estos materiales sólo se da en efectivo ya que no reciben débito ni en crédito.

Acer-Mat, otro de los comercios consultados por el diario local, decidieron directamente no vender hierro porque los proveedores no están haciendo llegar su producción y ellos no tienen manera de reponer. Así las cosas, a veces solo hacen algunas excepciones con clientes habituales, mientras que a los ocasionales no le venden.

A nivel nacional, son tres las acerías que proveen de hierro a los comercios sanjuaninos: Acindar, Bragado y Asipar. Ante este panorama, aquellos privados que están realizando alguna obra tienen que paralizar los trabajos, problemática que se traslada directamente a los obreros informales del sector.