Los ataques de perros a personas y a otros animales continúan siendo un verdadero problema no solo en San Juan sino también en el país. Múltiples imágenes, videos y noticias de este tipo circulan a diario en las redes sociales y en los medios de comunicación. Ante este escenario, en San Juan aseguraron que aumentó el interés de los dueños de perros en acceder a rehabilitaciones para sus mascotas ante la presencia de conductas agresivas.

Fue Roberto Bastianelli, conductista canino de San Juan, quien reveló la información a Diario La Provincia SJ, enfatizando que en la mayoría de los casos, la responsabilidad sobre ciertas conductas siempre está en la persona que los cría o, en el peor de los casos, los abandona. “Hay más interés, porque desde que se conocieron casos de ataques de perros hacia niños, hizo que la gente tomara conciencia de que su propio perro que presenta ciertas conductas, puede ser un problema, entonces hay mucha gente que se preocupa”, sostuvo.

Luego, agregó: “También, a causa de la Ley 2190, que es la ley contra perros potencialmente peligrosos, que no es preventiva sino punitiva con multas que van hasta $800.000, hace que propietarios de perros los estén abandonando de forma masiva”. Sobre la situación lamentable de algunos perros que fueron abandonados ante la puesta en marcha de la Ley, Bastianelli afirmó que es notable la cantidad de animales de razas como dogo, ovejero alemán, doberman, entre otros, que se encuentran fuera de un hogar seguro.

Además, sostuvo que “hay mucha gente responsables que busca solucionar el problema “y frente a él, se informan sobre maneras responsables y seguras y tener a sus mascotas tanto dentro de la casa como cuando los sacan a pasear. “Si el humano no está educado, obviamente no toma sus responsabilidades con respecto a los perros. Por eso siempre digo que ante un perro agresivo, no se debe regalar o tirar, si lo regalo le derivo el problema a otro, y si lo tiro a la calle puede atacar a un niño u otra persona y los pueden matar”, detalló.

“El artículo 183 y 184 del Código Penal; y 1224 y 1226 del Código Civil son claros, el propietario del perro es responsable por los daños que los mismo puedan ocasionar a personas o cosas”, agregó. Además, advirtió que los dueños de los perros que pueden llegar a atacar o agredir desde el interior de su casa “tienen la obligación desde la parte interna de la reja, colocar una malla plástica cuadriculada, de 2 x 2 centímetros, que impide que cualquier niño que pueda introducir la mano, pueda ser mordido por el perro”.