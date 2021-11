La muerte de Lara Agüero, una niña de 9 años que fue brutalmente mordida por un pitbull en San Juan, provocó un fuerte debate en Cámara de Diputados y posteriormente, la creación de una ley que regula la tenencia de perros potencialmente peligrosos a través de un registro y microchip implementado. Sin embargo, el ataque mortal de una jauría a Florencia Ledesma dejó expuesta una ley que, hasta ahora, dejó pocos buenos resultados. Así lo plantea Emilia Merino, encargada de uno de los refugios más grandes de la provincia sanjuanina.

La proteccionista explicó a Diario Huarpe que la ley que nació a fines de 2020 en homenaje a Lara complicó la situación de los perros en San Juan, porque provocó un aumento de animales abandonados. “La gente deja perros grandes también y así se forman jaurías peligrosas, después de la ley de Perros Potencialmente Peligrosos aumentó un 80% el abandono. Estadísticamente un perro de la calle vive 7 años, si en ese tiempo se castra de forma masiva se termina esta problemática”, señaló.

Por Lara nació la ley que regula la tenencia de perros peligrosos.

La Ley sancionada contempla la creación de un registro de perros, los cuales deberán ser inscriptos desde los tres meses si son de raza o una vez que crezcan si son mestizos y cumplen con las cualidades determinadas. Los dueños entonces estarán obligados a brindar un registro dando constancia de los datos del perro y de su responsable. Es decir que la ley contempla medidas para los animales que tienen dueño, pero no para los callejeros o las jaurías como las que mató a la joven albardonera.

“Hace falta personal idóneo que actúe en las denuncias, pero esto no existe. Si vas a la Policía muchos no tienen conocimiento de las leyes y no toman la denuncia y cuando sí, llegan los casos a la Justicia y nunca dictaminan”, comentó Merino.

En este contexto, apuntó contra los diputados que sancionaron la Ley Lara y se comprometieron a trabajar con ella. “Nunca más me contactaron, ni siquiera para traer una bolsa de alimentos, pero en cambio yo tengo que sacar de la calle a los animales, sin ningún apoyo”, denunció. “Nosotros trabajamos desde nuestros bolsillos y con nuestros tiempos, porque todos trabajamos, y no damos abasto por completo ante una problemática que es gubernamental y cultural”, reclamó, agregó Diario Huarpe.

Para Merino, la única solución para evitar muertes a causa de ataques caninos es la castración masiva: “Que sean simultáneas y consecutivas. El 80% de los ataques de perros son de machos no están castrados y tienen dueños, pero los dejan salir”.