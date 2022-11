En familia y con humor, las fotos de Darío Barassi con más reacciones en el día de su cumpleaños

El conductor y humorista sanjuanino Darío Barassi está cumpliendo 39 años, este sábado 5 de noviembre. Por eso te mostramos los 4 mejores posteos del influencer que la rompe en sus redes sociales.

El conductor de “100 argentinos dicen” es famoso por publicar divertidos y emotivos momentos junto a su esposa e hijas, como también por brindarle una pizca de humor a sus más de 4 millones de seguidores en Instagram.

Las 4 fotos de Darío Barassi con más reacciones en Instagram

El divertido influencer se muestra muy amoroso y sentimental con sus seres queridos, pero la pizca de humor lo hizo escalar en la red social de la camarita. Estos son los mejores posteos de Darío Barassi.

1. La llegada de la segunda hija de Darío Barassi

Darío Barassi cumple 39 años y te mostramos sus 4 posteos de Instagram con mayor interacción. Foto: Instagram/dariobarassi

El 10 de agosto de 2022 la mujer de Darío Barassi, la psicóloga Lucía Gómez Centurión, trajo al mundo a la segunda hija de la pareja: Ines. Cabe recordar que también son papás de Emilia, una pequeña de 3 años.

En el posteo, de más de 680 mil me gusta, el conductor anunció emocionado: “Llegó la segunda oruguita. Rompió esquemas, vino cuando ella lo decidió y eso ya habla de quien es y será mi nueva enana. Es básicamente adorable, tierna, pancha, duerme, come y hace unos ruiditos que enamoran”.

Sus extensas palabras dejaron ver su fascinación: “Muy parecida a su hermana mayor que hoy la vino a conocer. Amor a primera vista que duró 5 minutos y después las caricias dejaron de ser tan amorosas y se pusieron intensas por decirlo de alguna manera”, dijo en referencia al momento en que se conocieron las hermanas.

“No puedo creer verlas juntas, son mi mayor orgullo, no entiendo como con @luligomezcenturion trajimos estas reinas al mundo. Hablando de reinas, no puedo explicar la mujer que tengo. Una entrega, una templanza, un toro mi gorda, te amo y admiro. Gracias mujeres de mi vida, hacen que mi existencia valga la pena”, expresó antes de cerrar con otra dedicatoria a la nueva integrante de la familia.

2. Dedicatoria de Barassi a Lucía Gómez Centurión en su cumpleaños

Es una evidencia concreta su amor y entrega a su esposa. Darío Barassi llegó a más de 480 mil me gusta en el posteo que le dedicó a “Luli” Gómez Centurión en el día de su cumpleaños, el pasado 4 de enero.

“La conozco como amiga, novia, mujer y madre. Todas sus versiones me gustaron siempre. Las elegí y valoré siempre. Me enamoraron siempre”, remarcó y continuó: “Hoy cumple años, festejamos recién. Mientras caminaba hacia ella con una torta en la mano, deseando morderla y quemándome con los bengala, pensaba...”, y allí confesó algo mágico.

“Si me la cruzo hoy por la calle freno para conquistarla, me alcanza un segundo de pausa y mirarte gorda para saber que sos la mujer de mi vida, que es con vos o no es, es algo superior a nosotros, es una elección pero también es impulso, destino, no sé, algo superior”, expresó.

“Feliz cumpleaños mujer de mi vida. Amiga, novia, mujer y madre. Te mereces todo, y acá estoy para facilitar y acompañar tus conquistas. Tu plenitud es la mía”, cerró amoroso.

3. Una pizca de humor: Darío Barassi disfrazado de Fiona

El gran humorista sanjuanino lo da todo en sus redes y sus posteos hacen tentar a sus seguidores. El conductor se disfrazó del personaje de la película de Sheck, Fiona, para “Cien argentinos dicen”.

La foto, que tiene más de 380 mil me gusta, muestra la “Expectativa” vs. la “Realidad”. Darío Barassi se pintó la cara verde, se puso una peluca roja, lució un vestido largo y se convirtió en la princesa.

4. Darío Barassi y su hija Inés recibiendo sus 38 años

El conductor de Cien argentinos dice festejó su cumpleaños número 38 en su programa y recibió la visita de su hija mayor, Ines. Para él, fue su “nueva foto preferida” y la eligió para despedir sus 37.

“Año pandémico, intenso, complejo y visagra. Como a todo el mundo me costó este último año. Pero, afortunado yo, tuve dos salvavidas increíbles”, expresó con respecto a su trabajo y familia.

Con respecto a su pequeña “Pipi”, dijo: “El ser humano más exquisito en la tierra. Brillante, tierna, divertida, lúdica, curiosa, segura y bella. Nadie me mira así, nadie en el mundo me genera más que esos 15 kgs de persona. Me atraviesa, me ilumina, me modifica”.

Además, el conductor agradeció al “amor de su vida” porque organizó a la familia para “caer” de sorpresa al programa. Hoy Darío Barassi está cumpliendo 39 años.

¿Cuándo nació Darío Barassi y cuánto pesó al nacer?

Algunos de los datos curiosos sobre Darío Barassi es cuánto pesó al nacer, que se reveló el año pasado.

En una entrevista, el conductor sanjuanino, quien nació el 5 de noviembre de 1983, pesó seis kilos apenas salió del vientre de su madre.