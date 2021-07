San Juan continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus y desde hace un tiempo que el Gobierno Provincial busca la manera de poder comprar de manera directa cantidades de dosis para seguir inmunizando. En este marco, el vicegobernador Roberto Gattoni habló con Radio Sarmiento y dio detalles de lo que hasta ahora son negociaciones frustradas.

“Se han caído varios intentos de compra de vacunas contra el coronavirus. Fue una gran frustración”, reconoció, y agregó: “Como los pagos se concretan con la entrega, las operaciones se caían en ese momento”. Además, explicó que “La dificultad de la entrega de vacunas está en todo el mundo” y que “Argentina no es uno de los países más ricos del mundo, ni tenemos peso geopolítico”.

En esa línea, Gattoni se lamentó de que “Astrazeneca tenía compromiso para entregar en junio 20 millones de dosis, que era el convenio firmado, y no lo cumplió, no lo está cumpliendo” y subrayó que se está haciendo “todo el esfuerzo que podamos hacer desde la provincia para mejorar la salud El peor error es no intentarlo. Hemos hecho todo el esfuerzo pero no nos fue bien”.

Finalmente, concluyó diciendo que “la vacunación no termina con la primera etapa sino que es un proceso anual como sucede con las antigripales. Será bueno tener un buen stock de vacunas. Una vez que los laboratorios tengan producción estandarizada y con mayor amplitud, es probable que podamos adquirir vacunas. La provincia sigue intentando pero no es fácil”. Hasta el momento, San Juan adquirió 534.400 dosis, de las cuáles se aplicaron unas 477.978 vacunas, 385.079 primeras dosis y 92,899 segundas.