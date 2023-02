Actualmente esta familia sanjuanina no reside en la provincia, sino en la otra punta del país. Un trágico hecho los trajo de vuelta y lo dejaron todo para que una madre vuelva a ver a su hijo y un hermano despida al otro, pero ahora deben retornar a su vida cotidiana. Para eso deben recaudar el dinero suficiente que les permita costear los costos de traslado hasta Tierra del Fuego. Por esta razón decidieron hacer esta rifa que tiene como primer premio un auto. Conoce su historia.

Hugo Castro es sanjuanino, pero hace años que vive junto a su madre y gran parte de la familia en Ushuaia, Tierra del Fuego. El mes pasado tuvieron que dejarlo todo para viajar a San Juan de urgencia. Su hermano tuvo un accidente, sufrió una descarga eléctrica con el calefón de su casa que lo dejó internado en estado crítico.

“Hace tres semanas atrás tuvimos que viajar con mi mamá y algunos familiares de Ushuaia hasta san juan. Mi hermano tuvo un accidente, le dio la corriente con el calefón eléctrico. A los dos días cuando se fue a hacer atender porque ya no aguantaba más del dolor, le encontraron que tenía los intestinos reventados, producto del golpe de corriente”, contó Hugo a Vía País.

El sorteo de un sanjuanino por las redes sociales llamó la atención por su premio, pero nadie se imaginó la historia detrás Foto: Gentileza

El 17 de enero Mario Rubén Castro, un remisero de San Juan, se estaba preparando para meterse a bañar cuando se olvidó desconectar el calefón eléctrico, que terminó colapsando y cuando fue a verlo recibió una descarga eléctrica. “El accidente de mi hermano fue algo tonto, pero le puede pasar a cualquiera. Le dio la corriente con el calefón de su casa. Se estaba por bañar, lo dejó llenado enchufado, cuando se rebalso metió la mano por debajo y le dio la corriente”, relató su hermano.

Si bien Mario se sentía mal, no fue hasta dos días después que decidió ir a hacer una consulta médica, ya que se sentía mal. Allí descubrieron que, debido al golpe de electricidad, sus intestinos habían estallado.

“Él no fue a atenderse en el momento, pensó que era simplemente un dolor. Cuando pasaron dos días, iba creciendo y se fue a hacer atender. Cuando lo ven los médicos ya tenía reventado los intestinos y se salvaba de milagro. Pasó por 4 operaciones y le cerraron el abdomen. En ese momento nos dijeron que estaba fuer a de riesgo, pero seguía con respirador. Fue ahí cuando después de hacer un pico tuvo un ataque cardio respiratorio y su corazón se paró”, recuerda Hugo sobre el trágico 30 de enero, día en que su hermano falleció.

Un sorteo para volver a casa

El viaje resulto un imprevisto para la familia que lo dejó todo en Ushuaia y tuvo que volver a su tierra natal de forma urgente. Ante este imprevisto y luego de los hechos transcurridos a lo largo de la semana, Hugo tuvo que hacer frente a un montón de gastos.

“Viajamos de urgencia para poder acompañar a la familia y cuándo empecé a contactarme con amigos para ayudarme me ofrecieron desde tatuajes o ropa hasta comida, entonces se me ocurrió hacer una rifa. Después un amigo me ofreció rifar el auto, me dijo: si a vos te hace falta rífalo. Mi cuñada que es gestora se encarga del tema papeles y todo lo que tenga que ver con el auto”, aseguró Hugo.

Así fue como amigos y familiares fueron colaborando con distintas cosas y llegaron a juntar diversos premios, entre ellos el Renault 12 modelo 1979 que se encuentra en excelente estado y en condiciones para andar.

“El sorteo decidí hacerlo el 15 de marzo, por es cuando mi hermano cumpliría 36 años y tenía la esperanza y fe de que él iba a estar conmigo para repartir los premio, pero sucedió esto”, recordó el sanjuanino.