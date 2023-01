Aparecieron tres OVNIS cerca de una montaña de San Juan y llamó la atención de los vecinos: “Es lo más real que vi”

Cada vez son más las personas que aseguran haber visto a un OVNI (Objeto Volador No Identificado). En esta oportunidad, un video viral de TikTok mostró a un extraño fenómeno de luces en movimiento en el cielo de San Juan que sorprendió a todos los vecinos.

Dos personas de Pocito capturaron el momento en el que el cielo sanjuanino se convirtió en el centro de atención: un show de luces de movimiento inusual se veía reflejado por la noche, algo muy extraño para los que grabaron el momento.

Al principio del video se escucha una conversación entre dos personas, hasta que en un momento una de ellas interrumpe para avisar sobre el OVNI que llamó su atención. “Perdón que te corte Dante, pero tenemos un objeto muy grande que se va desplazando por debajo de la luna”, dijo el hombre.

Luego, dijo: “va muy cerca del cerro, muy al ras de la montaña, es muy grande para ser un avión, estamos esperando ver si ve algún destello”. En ese instante, las personas que grabaron el momento quedaron sorprendidas al notar una luz muy intensa.

Después de unos segundos, los hombres notaron que no era solamente un OVNI, sino más bien tres objetos. “Wow, que hermoso”, fue lo que dijeron los sanjuaninos que observaban el espectáculo en el cielo.

La reacción de los usuarios en TikTok ante la aparición del OVNI

El video fue compartido por la página Mundo Desconocido y rápidamente se viralizó en la red social. Tal es así que llegó a tener más de 52 mil reproducciones, más de 3 mil likes y varios comentarios al respecto.

Para varios internautas es la primera vez que realmente pudieron captar al OVNI. “Esto me parece que es real. Tantos videos que vi, este es el más real”, escribió un hombre. “Se ve muy real el vídeo”, “espectacular”, “hermoso”, “tremendo”, fueron algunos de los tantos comentarios que agregaron otros seguidores.

Por su parte, una mujer dejó su opinión: “el ser humano todavía no entendió que el universo es muy grande, solo somos partículas y no estamos solos”. A su vez, otro seguidor aseguró que el video es verdadero: “yo todas las noches me subo a la terraza y me hacen el mismo destello, pensé que estaba loco”.