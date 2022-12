El insólito y divertido percance del sanjuanino Darío Barassi de visita en Punta Negra

Darío Barassi, el famoso conductor de 100 argentinos dicen, está vacacionando en San Juan junto a su esposa “Luli” Gómez Centurión y sus dos hijas, Emilia e Inés. El sanjuanino tuvo un pequeño y divertido percance a orillas del Dique Punta Negra.

Junto a su familia, el humorista retrató los mejores paisajes sanjuaninos pero un insólito posteo en Instagram hizo estallar de risa a sus seguidores.

Darío Barassi visitó Punta Negra y un divertido percance hizo estalar sus rede sociales. Foto: Instagram/@dariobarassi

El pequeño percance de Darío Barassi en Punta Negra

“Pasaron cosas”, escribió el sanjuanino en un posteo de Instagram en el que se lo ve sentado en una reposera a orillas del dique. Todo normal, hasta que se logra discernir parte de sus glúteos saliendo entre el tejido de la tela.

Rápidamente, la imagen se llevó más de 180 mil likes y miles de comentarios riéndose de su percance: “Hermosa colita”, “Cómo pondría ese jamón a la parri” y “Jajajaj sos lo más”, escribieron Fer Dente, Guido Pennelli y Adabel Guerrero, respectivamente.

Sin embargo, el conductor de 100 argentinos dicen también mostró los paisajes sanjuaninos. Precisamente, desde el Parador Punta Negra relataron parte del paso del humorista por allí y destacaron su buena predisposición con los presentes.

“Hoy nos visitó Darío Barassi con su familia hermosa. Varias veces vino a Punta Negra pero siempre en invierno, hoy decididos a pedalear. Pararon a comprar unas cositas ricas / frescas y salí corriendo a sacarnos una foto. Me dijo: ‘Flaca, no me pidas que me baje que estoy...’. Tan buena onda, gracias”, relataron.