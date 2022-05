Un importante número de docentes autoconovocados y no alineados en los gremios se manifestaron este jueves para reclamar un aumento en sus salarios. Ya en la jornada del desfile patrio del 25 de Mayo lo habían hecho y protagonizaron un encontronazo con la Policía.

Tras concentrar a las 9 en las inmediaciones del Centro Cívico, los docentes se movilizaron hasta Casa de Gobierno, donde pasado el mediodía entregaron un petitorio al secretario general de la Gobernación, Luis Rueda. Luego de esto, desconcentraron y advirtieron que volverán a manifestarse durante la tarde de este jueves en la Casa de Sarmiento.

Por otro lado, según informó la secretaria de Educación, Ana Cristina Sánchez, en diálogo con Radio Colón, durante la jornada hubo un alto nivel de ausentismo por el paro autoconvocado. “Más o menos el 50% de secundaria y el 80% en la Primaria”, indicó la funcionaria. Cabe destacar que este paro fue desconocido en la noche del miércoles por los tres gremios docentes que operan en la provincia: UDAP, UDA y AMET.

Sin embargo, en Radio AM 1020 advirtió que “el paro no está convocado por las entidades gremiales. Para poder convocar a paro hay que hacer una presentación ante el Ministerio de Trabajo, se informa. Esta situación es sorpresiva. La normativa es que los alumnos que llegaron hasta la escuela no los despachen y la directora implemente las medidas necesarias para que el chico tenga su jornada escolar. Además deben informar quiénes son los ausentes por esta medida”.