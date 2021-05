Un hombre oriundo de Angaco denunció públicamente a dos policías sanjuaninos por una presunta golpiza a su hijo. El joven de 30 años, identificado como Lucas Cuello, se encuentra detenido por desobedecer una orden perimetral por violencia de género. Según su padre, los uniformados lo agredieron dentro del calabozo y ya tuvo un ataque de convulsiones “a raíz de lo que le hicieron”.

//Mirá también: Ató a su hijo de 3 años a un poste de luz, fue detenida y ahora quiere recuperarlo

“Lo han deformado entero, la cara, las manos... Le han dejado un derrame en un ojo. Agárrenlo y métanlo preso, ¿pero para qué le pegan? ¿Con qué necesidad lo desfiguran totalmente? Le han dejado los ojos hinchados, morados, se han ensañado. Y eso que él me dijo que no les hizo nada”, manifestó Luis Cuello en diálogo con Diario de Cuyo.

El episodio habría ocurrido el mismo día que lo detuvieron, el pasado 1 de mayo. Según cuenta la familia, un policía de la motorizada lo entrevistó en inmediaciones de la plaza de Angaco cuando salió a comprar porque “no tenía barbijo”. Cuando lo indagaron saltó que tenía pedido de captura por una denuncia de su ex, motivo por el que lo trasladaron a la Comisaría 20ma. Allí es donde lo golpearon, señalaron los denunciantes.

Cuello fue hospitalizado. En el nosocomio contó que los policías lo despertaron con un baldazo de agua fría y se burlaban de él mientras lo agredían. “A mí me deprimió totalmente, me la pasé llorando. Se pone a llorar todo el día, psicológicamente está muy mal y tiene convulsiones, lo han tenido que medicar. Él estaba bien, estaba trabajando conmigo en la peluquería canina que tengo en mi casa. Venía, me ayudaba, pero ahora está arruinado”, dijo angustiado el padre.

//Mirá también: Dos ladrones casi fueron linchados por vecinos luego de robar una casa: uno es menor de edad

Los agentes que están en la mira de la Justicia fueron identificadoscomo Marcos Diez y el cabo Martín Peñaloza. Ambos son investigados por la UFI de Delitos Especiales. El fiscal Renato Roca ya formalizó la acusación contra ellos por los supuestos apremios ilegales.