La mujer de 24 años que fue detenida y condenada por atar a su pequeño hijo a un poste de luz, al rayo del sol y por varias horas, ahora pide recuperar al pequeño y a sus cuatro hermanitos. El conmocionante caso ocurrió en diciembre pasado, cuando una vecina de la localidad de Caucete descubrió la dramática situación que atravesaba el niño de casi 3 años y alertó a la Policía.

“Estoy trabajando, quiero ver como se puede hacer para recuperar a mis hijos. Desde diciembre que no veo a mis chiquitos, no me los dejan ver. Estoy luchando porque yo quiero recuperarlos a ellos, siempre lo he hecho. A mis hijos los tiene el padre y sus abuelos. No me permiten verlos, ni que comparta con ellos. No me puedo acercar a mis hijos a menos de 100 metros”, explicó Daniela Elizabeth Frías al diario El Bastón.

La mujer se mostró arrepentida y contó que está buscando un segundo trabajo para mejorar su situación económica. También pidió colaboración. “Estoy pidiendo otro trabajo más y ayuda. Necesito ropa, zapatillas y mercadería. Voy a seguir luchando por mis hijos y que me dejen verlos”, señaló.

Frías no tiene contacto con sus hijos desde diciembre del año pasado, cuando la Justicia intervino y la condenó a tres años de prisión condicional por el delito de Abandono de Persona Agravado por el Vínculo en concurso real con privación ilegítima de la libertad. El testimonio de la mujer que rescató al pequeño fue clave en la investigación: la vecina contó que el menor estaba atado con una manguera a un poste de luz, que se había defecado y tenía sed.

Hoy es la abuela la que tiene la guarda de los cinco hermanos. La causa tuvo una demora de varios meses ya que en diciembre no hubo acuerdo de juicio abreviado y el abogado defensor solicitó que a la mujer se le hiciera un informe psicológico. Antes de ser entregados a su familiar, los niños tuvieron que ir a declarar al centro ANIVI y a un psicólogo.