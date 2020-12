En una maratónica sesión, el proyecto de ley para legalizar el aborto avanzó a la Cámara de Senadores con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones. Los diputados sanjuaninos José Luis Gioja, Graciela Caselles, Walberto Allende y Marcelo Orrego votaron en contra de la normativa. Francisco Guevara, del Frente Todos, fue el único legislador que votó a favor del proyecto de ley. En cuanto al diputado Eduardo Cáceres, de Cambiemos, se encuentra de licencia luego de que fuera denunciado por violencia de género en la Justicia.

El primer diputado que habló fue Orrego. En su banca colgó un pañuelo celeste. El legislador de Producción y Trabajo, identificado a nivel nacional con Cambiemos, dijo que el proyecto de ninguna manera es viable. “Estoy acá para defender las dos vidas. No como dijo el ministro Ginés González García, es la vida de una mujer y lo otro es un fenómeno El aborto es un tema serio y doloroso. Y va a ser antes y después en nuestra cultura. Lo siento en el corazón, estoy en contra de esta ley”, argumentó.

Tal como se esperaba, el legislador Walberto Allende, del Frente Todos, votó en contra de la normativa. Allende fue intendente de 9 de Julio y durante su gestión habilitó un espacio en el cementerio municipal para los fetos que no son sepultados. El diputado le pegó al ministro de Salud, Ginés González García y pidió que no den clases de peronismo. “La gran mayoría del pueblo argentino no ve en una ley abortista las soluciones que espera para la salud pública y menos aún con esta ley que estemos solucionando el problema de muertes maternas. Más del 95% de muertes maternas no se debe a abortos sino a desnutrición de la mujer, enfermedades no tratadas, suicidios, agresiones recibidas, problemas relacionados con la pobreza, falta de higiene en su hogar, etc. ¿No habría que empezar por ahí?”, sentenció.

El presidente del partido justicialista José Luis Gioja votó en contra, al igual que en el 2018. “No podemos seguir usando el derecho de vivir o la pobreza y la libertad como justificativo para creernos dueños o dueñas de la vida del otro, porque la vida no nos pertenece, porque nos fue dada y nos corresponde cuidarla”, alegó cuando fundamentó por qué no acompañaba el proyecto de ley.

El cuarto en votar fue el diputado Francisco Guevara. El joven pertenece a la Juventud Peronista y sorprendió cuando dijo que iba a votar a favor de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Así como obtuvo el apoyo de distintos colectivos feministas y agrupaciones peronistas en la provincia, también recibió el repudio de las organizaciones que militan en contra. “En mi provincia han difundido mi número de teléfono, en mi provincia me dicen que no tengo que volver, en mi provincia me tratan de asesino y paradojicamente voy a ser papá en dos meses y quiero mirarla tranquilo para decirle que su papá cuando pasó por este recinto y por esta banca trabajó y aportó un granito de arena para ampliar derechos a mi generación y las que vienen”, señaló Guevara.

Por último, fue el turno de la diputada Graciela Caselles. La bloquista votó en contra, al igual que en el 2018. “El ser mujer, el ganar derechos, el conquistar espacios no nos lleva a irnos dentro de lo que somos como mujeres y una de nuestras características principales es poder proteger, es ser madres, es cuidar, abrazar y en esta sociedad más justa que buscamos, debemos cuidar principalmente a los más débiles, a los más indefensos”, cerró.