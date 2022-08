Dario Barassi fue papá por segunda vez: la historia de amor de la familia más querida

Dario Barassi fue padre por segunda vez. Junto a su esposa, Luli Gómez Centurión, celebraron la llegada de Inés, la hija menor de la pareja, que se suma a la Emilia, más conocida en redes por Pipi, su tierno sobrenombre.

La confirmación sobre el nacimiento de Inés llegó a través de mensaje publicado por Pampito en Twitter, donde aseguró que el conductor y su esposa recibieron a la pequeña el día de ayer.

Darío Barassi fue papá por segunda vez. Foto: Twitter

El conductor de 100 argentinos dicen anunció que esperaba a su hija a los seis meses de gestación. Es una cábala del matrimonio informar públicamente los embarazos cuando ya está avanzado. “Estamos chochos”, dijo en un audio a Ángel de Brito, quien informó la primicia.

Dario Barassi y su familia durante sus vacaciones en México.

Dario Barassi es abogado, nació en San Juan, pero se hizo conocido en el medio por su destacada labor en el campo de la actuación y de la conducción, donde se consagró a nivel nacional.

La historia de amor entre Darío Barassi y Lucía Gómez Centurión

Está casado con Luli desde hace siete años. Lucía Gómez Centurión es psicóloga, también sanjuanina e hija de un importante artista plástico de la provincia. Barassi le dedica constantemente posteos románticos en las redes. “Un lugar en el mundo? En tus brazos bomba mía”, posteó en su perfil de Instagram, donde tiene 4 millones de seguidores.

En febrero cumplieron el séptimo aniversario y Barassi, fiel a su estilo, le dedicó un romántico posteo: “7 años de ese Sí ante un juez de la calle Uruguay. Dije muchos sí en mi vida, pero ese fue el más fácil, el más acertado, el más sincero, el más convencido”.

Darío Barassi y Luli Gómez Centurión, en su boda hace 7 años. Foto: Instagram Darío Barassi

Y agregó: “Muy enamorado y esperanzado soñaba una vida ideal con vos. Pero la realidad no es sueño, no es ideal… Es mucho más. Con vos la vida me sorprende para bien siempre”.

Antes de terminar con un “feliz aniversario”, confesó: “Amo nuestra pareja, nuestra familia y la vida con vos. Sigo pensando en un futuro espectacular juntos… Seguro va a ser superador de lo que pienso, porque vas a estar vos ahí haciendo tu magia”.

Cuántos años tiene Pipi, la hija mayor de Darío Barassi

Emilia, la primera hija de la pareja, nació en el 2019. Juntos comparten momentos que quedan inmortalizados en fotos y hasta divertidas anécdotas sobre cómo hablar como sanjuanino.

Durante el embarazo, Darío Barassi contó que su hija mayor estaba un poco sensible. Y, si bien “la Pipi” le ha dado besos en la panza de Luli, también ha hecho travesuras: “La encontramos intentando congelar la panza de mamá para que la bebe no salga tan pronto”.

Así festejó Emilia el Día de la Tradición.

Inés se suma a la familia Barassi, que ahora tiene cuatro miembros. La buena nueva fue celebrada por todos los fanáticos del querido conductor.