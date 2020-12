Después de idas y vueltas, el Gobierno provincial confirmó oficialmente la realización de la Vuelta a San Juan Internacional 2021. El anuncio estuvo a cargo de Jorge Chica, secretario de Deportes. La competencia, única de Sudamérica en ser UCI Pro Series, se disputará del 24 al 31 de enero en el territorio sanjuanino y promete ser la mejor edición de su historia.

“Después de estas tres ediciones que pasaron, han quedado fascinados con la pasión de los sanjuaninos. Muchos quieren volver a correr. Alan Quispe, Peter Sagan llaman porque quieren volver, cuando antes nosotros teníamos que luchar para traerlos a este evento”, explicó el funcionario a Tiempo de San Juan.

El evento local seguirá teniendo categoría UCI y la presencia de corredores y equipos de Europa, donde se alberga la elite del ciclismo de ruta. Sin embargo, esta próxima edición será mucho más austera, teniendo en cuenta el impacto económico que sufrió la provincia como consecuencia de la pandemia de coronavirus. “Con equipos internacionales, quizás sea menor la cantidad de corredores, tal vez sea más reducido el pelotón. Pero vamos a tratar de que la Vuelta se haga, porque es una tradición para todos los sanjuaninos”, sostuvo Chica.

La Vuelta a San Juan será la primera carrera de la temporada 2021 tras la cancelación del Tour Down Under y la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Si bien no está confirmado quiénes serán los equipos y ciclistas que llegarán a la provincia, se especula con que el Bora-Hansgrohe de Peter Sagan y el Deceuninck-QuickStep, donde corre el último ganador de la Vuelta, el joven Remco Evenepoel, sean dos de ellos.

“Estamos planeando una carrera de alto perfil, somos parte del calendario de la UCI Pro Series y por eso habrá equipos WorldTour, ProTeams y equipos continentales internacionales, así como el equipo nacional sudamericano que la UCI permite montar para ayudar andar en bicicleta en América del Sur “, había dicho Roberto Amadio, director de la carrera, a Tuttobiciweb.