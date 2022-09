Con el dólar por las nubes, cuánto saldrá instalar un aire acondicionado en San Juan

En una provincia donde las temperaturas superan los 40º en diciembre y enero, tener aire acondicionado se ha vuelto una prioridad para muchas familias sanjuaninas. Los meses de más demanda suelen ser los primeros del año y con un rubro que se maneja con el precio del dólares prevén aumentos del orden del 50%, según informó Diario Huarpe.

“Hoy por hoy, la instalación de un equipo de las frigorías más bajas está sobre los $25.600. Este precio es al día de la fecha sirve tanto de orientación para el cliente como para el técnico, pero puede estar por debajo o por encima, mucho dependerá del trabajo que se trate y de los materiales que se deban usar al momento”, adelantó Eduardo Albeiro, vicepresidente del Foro Refrigeración y Afines de Cuyo (FRYAC) al diario local. Es que es esta la época en que muchos están aprovechando para adelantarse y ganarle a los aumentos que serán aún peores entrado el verano.

Según el especialista, el precio también variará de acuerdo a la cantidad de frigorías que tenga el equipo que se quiere instalar. Sin embargo, también reconoce que la mayoría de los hogares de familia tienen aires de entre 3 mil a 4500 frigorías. “Por lo general, la mayoría de los hogares de la provincia cuentan con equipos de 3.000 a 4.500 frigorías. Los precios en estos casos varían de los $27.200 a los $28.600 para su instalación, pero hay presupuestos que pueden alcanzar los $87.750. En este caso hablamos de los aires que vemos por lo general en los grandes comercios”, aseguró Alberio.

Antes de que la demanda sea mayor por el calor que se viene, Alberio recomendó adelantarse y comenzar ahora con las tareas de mantenimiento de los equipos, de compra de equipos nuevos e instalación. “Esta fecha es la mejor para comenzar con los trabajos de mantenimiento de los aires acondicionados, dado que para estas fechas aún no llegamos al pico de demanda de los técnicos y se puede anticipar a no correr riesgos de no contar con una persona especializada en el tema para el trabajo”, explicó.