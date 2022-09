Comenzó el juicio contra un sanjuanino acusado de violar y luego matar a su propio hijo

Exequiel Contreras (31) está muy complicado en el juicio que se lleva en su contra por el abuso sexual y posterior homicidio de su hijo de 4 años. La primer audiencia se llevó a cabo este miércoles en la provincia de San Juan y Contreras negó todo. “Su mamá le pegaba y su tío lo pudo haber violado”, dijo ante el juez.

El caso data del 9 de diciembre de 2020 cuando la mamá del niño llegó a la casa que compartía con su novio en Chimbas, al norte de la provincia, y encontró a su hijo menor descompensado. El nene se hacía encima y solo quería dormir. La salud del pequeño empeoró en cuestión de horas y tuvieron que llevarlo al Hospital Guillermo Rawson. Fue en ese nosocomio que los médicos se dieron cuenta de lo que había ocurrido.

El niño víctima ingresó muy mal al hospital y luchó por su vida hasta el 23 de enero de 2021, cuando murió de un infarto masivo del cerebro. El cuerpo del nene tenía signos de violencia, le habían dado una paliza y lo habían violado. Inmediatamente todos los indicios apuntaron a Exequiel Contreras porque él se había quedado a cargo de su hijo ese día ya que la madre tuvo que ir al médico con los dos hermanos mayores.

“La madre lo zamarreaba y lo golpeaba, hasta con el puño cerrado le pegó una vez.. le hacía lo mismo a los otros niños. Y el hermano de ella pudo abusarlo, se lo llevaba todo el tiempo, hasta para comprar marihuana se lo llevaba. Yo no lo hice, era mi hijo, el que hizo algo así no merece estar vivo”, dijo el principal acusado. Él insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte del niño y apunta a la familia materna.

Exequiel Contreras, de 31 años, está acusado de la violación y homicidio de su hijo de 4 años. Foto: Diario de Cuyo

El juicio se lleva a cabo en la Sala II de la Cámara Penal, ante los jueces Silvina Rosso de Balanza, Juan Bautista Bueno y Maximiliano Blejman. Contreras está acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado y homicidio agravado. De ser encontrado culpable, la pena podría ser de prisión perpetua.

Según publicó Diario de Cuyo, durante la audiencia, Contreras no tuvo problemas en reconocer que junto a la madre del menor consumían pastillas, cocaína y marihuana pero niega la violación y homicidio. “Cuando yo me fui a ayudarle a planchar a mi mamá, Exequiel estaba bien. No sé por qué sólo se fijan en las tres horas que estuve solo con él ¿y las otras horas? Sé que para todos ellos (la familia de su expareja) el culpable soy yo, pero ellos son cómplices de lo que le pasó a mi hijo, algo esconden”, remarcó una y otra vez el acusado.

Las audiencias se extenderán durante todo lo que queda de la semana. Contreras intenta probar, mediante su defensor Marcelo Salinas, que es inocente. Las pruebas en su contra son muchas.