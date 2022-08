Autoridades preocupadas por los actos de vandalismo en el Parque de Mayo de Capital

El Parque de Mayo y el Parque Belgrano, en Capital, son dos de los espacios verdes más importantes de San Juan y, a su vez, en los últimos años se han convertido en los lugares predilectos por los lugareños para realizar actividades de esparcimiento al aire libre. Sin embargo, desde la dirección de Asuntos Verdes advirtieron el pasado viernes sobre el sostenido y preocupante vandalismo en la zona, que incluye rotura de aspersores, grafitis y robos de distinto tipo, desde luminaria hasta plantas.

El comisario mayor Uliarte, jefe del Comando Urbano, dialogó con radio Colón sobre el tema y destacó que “la Policía destina muchos recursos para mantener el orden y resguardar los elementos del Parque y por supuesto, a la gente. Tengo a cargo a tres divisiones, que por día, manda de 15 a 20 policías en patrulleros, bicicletas y en moto al lugar. Cuando se detecta algún ilícito, se labra acta por la falta o se traslada a la persona a la Comisaría 4º. No teníamos conocimiento de la cantidad enumerada de roturas y vandalismo en el Parque y no hay denuncias concretas en lo que va del año”.

Además, resaltó que desde que la situación tomó estado público “hicimos un relevamiento donde detectamos dos bancos del Parque Belgrano con daños, en el Parque también había otro banco con la madera rota y los bebederos también están dañados por el constante uso o el mal uso. Por fin de semana, calculemos que circulan entre 15 mil a 20 mil personas”.

Sobre los daños expuestos en “Infinito x Descubrir”, Uliarte reveló que “nos extrañan porque tenemos a la gente de CISEM permanentemente monitoreando y nos advierten sobre ingresos en moto al Parque o que hay gente jugando al fútbol, lo que no está permitido. En ese caso, nos avisan y enviamos el personal más cercano para hacer cesar la falta. Pero no nos advirtieron por daños”.

Finalmente, sobre los sanitarios dijo que “en los baños no podemos ingresar sino hasta que las personas salen y ahí se detectan roturas o faltantes”. En sintonía, el comisario David Núñez, a cargo de la seccional 4º, agregó que “en nuestros registros no hay denuncias sobre daños. Hemos hecho un relevamiento por denuncias de vandalismo y no hay nada”.