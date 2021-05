El pasado domingo por la mañana, un repudiable hecho ocurrió en las paredes del frente del edificio donde funcionan los medios Tiempo de San Juan y Canal 13 San Juan. Allí, aparecieron pintadas con referencias a simbología nazi. Esto se dio apenas unos días después de que la sede partidaria del MST también apareciera con un ataque similar.

Tanto Tiempo de San Juan como Canal 13 funcionan en un edificio ubicado en calle Entre Ríos entre 25 de Mayo y Pedro Echagüe, en Capital. En esta ocasión, la pintada incluyó una cruz esvástica, identificada con uno de los procesos más genocidas de la historia de la humanidad. Además, al lado de la cruz esvástica, apareció una segunda cruz dentro de un círculo, similar a la que se había encontrado en el local partidario del MST la semana anterior.

En aquél momento, la dirigente del “Movimiento Social de los Trabajadores”, Mary Garrido, afirmó que había sido el 4 de mayo cuando los partidarios llegaron al local y se habían encontrado con esa imagen. Según Garrido, las pintadas tenían un carácter político, ya que no forzaron ninguna entrada ni tampoco intentaron robarse nada del lugar. Hasta el momento, no hay información sobre los posibles responsables, aunque no descartan que se trate de las mismas personas.

Así quedó el frente del local partidario. Facebook. Facebook

En este caso, las pintadas en el edificio de Tiempo de San Juan y Canal 13 fueron realizadas en la madrugada del domingo, ya que testigos indicaron que en la noche del sábado aún no estaban. Además, nadie pudo ver a los autores, por lo que las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona serán fundamentales para intentar identificar a los vándalos.