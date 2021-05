Un verdadero escándalo protagonizado por supuestos estudiantes de la carrera universitaria en Abogacía de la UNSJ y un profesor trascendió las fronteras del aula virtual y se viralizó en las redes sociales. A través de un tuit de una compañera, que subió en su publicación las capturas de las ofensas hacia el docente, se conoció el improperio que hoy en día se investiga puertas adentro de la casa de altos estudios.

La joven escribió en su cuenta de Twitter: “Los que amanecieron tranquilos hoy son mis compañeros”, y acompaño su posteo con las capturas que rápidamente se viralizaron y fueron objeto de arduas discusiones en las redes sociales. Allí, puede verse cómo los supuestos alumnos insultan al docente: “Profesor Cómo le va. Se lo digo educadamente, no puede ser tan zurdo, ignorante y adoctrinador. No tiene la más mínima idea de economía. Recursaré la materia en otra oportunidad. Usted es el cáncer de la Argentina, usted y su ideología nefasta, sus conceptos erróneos. Nunca su teoría ha sido plasmada con éxito en una sociedad. Cómo va decir que la emisión no es inflación, zurdo hijo de mil p”, escribió uno.

En esa línea, otro supuesto estudiante arremetió: ”Yo quería recursar la materia pero sigue siendo igual de zurdo usted profesor Walter, simplemente repite lo mismo todos los años, adoctrinando los estudiantes. Es igual a Kicillof, no sabe nada de economía real y le gusta echar toda la culpa a Macri, en vez de fijarse los problemas del Kirchnerismo. Lástima que es una única cátedra. Algún día volveré a recursar. Pero este año no. No puede ser que sea tan ignorante, que diga que la emisión monetaria no es inflación. Pff, otro título comprado. Payaso”.

El docente apuntado es el licenciado en Ciencias Políticas, Walter Vera, quien está al frente de la cátedra Nociones de Economía. Según publicó Diario 13 San Juan, el docente no quiso extenderse demasiado en sus declaraciones, aunque afirmó: “No tengo muchas ganas de hablar porque todavía estoy muy shockeado por lo que pasó. Voy a seguir los canales de la facultad”.

Luego de todo esto, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales emitió un comunicado repudiando el ataque verbal al docente y también avisaron que tomarán las medidas necesarias y presentaron el caso ante la Oficina de Género contra las Violencias y la Discriminación de la UNSJ. “Como autoridades manifestamos nuestro profundo malestar, mientras tanto hemos tomado con el profesor, con quien nos solidarizamos, y con autoridades departamentales para asesorar y acompañar a nuestro docente e iniciar urgente una investigación para conocer hasta el último detalle de lo sucedido y cursar vías legales pertinentes”, sostuvieron. Finalmente, advirtieron: “Bajo ningún motivo vamos a permitir agravios, insultos ni intolerancia”.