El pedido desesperado de una familia, dos exhumaciones y un cuerpo de un hombre fallecido que no aparece. Un verdadero escándalo sacude a un hospital privado de San Juan después de la desaparición de un cadáver. Todo salió a la luz cuando la hija de la víctima llegó al nosocomio para retirar los restos de su padre.

Según publicó Tiempo de San Juan, el hombre se llamaba Roque Bolado y se encontraba internado en la clínica Santa Clara por un cuadro clínico compatible con Covid-19. Quedó hospitalizado en el área para pacientes con coronavirus y se le realizó el hisopado correspondiente. Pero mientras esperaban los resultados, el anciano de 78 años falleció. Ante esta situación y sin saber si estaba infectado o no, el cuerpo fue trasladado a la morgue bajo estrictos protocolos.

El resultado del fallecido PCR que dio negativo Tiempo de San Juan

Enterados de la noticia, con todo el pesar la familia llegó al nosocomio con el objetivo de cremar al hombre. Sin embargo, allí sorpresivamente les informaron que no sabían dónde estaba el cadáver. Esto generó un revuelo importante en el edificio y provocó la intervención inmediata de la Justicia.

Como ese día también falleció una persona por coronavirus, las autoridades de la clínica apuntaron que se trató de una confusión de cuerpos. Por eso ordenaron la exhumación de una tumba del Cementerio San José, donde supuestamente estaba el hombre al que habían enterrado por error. Sin embargo, nada resultó como esperaban.

“Recién nos avisan que el cuerpo que habían encontrado enterrado en el Cementerio San José no es el de mi papá, es una señora y corresponde a ese nicho, su familia la enterró. El cuerpo que sigue perdido es el de mi papá. Parece que en la clínica le han puesto el nombre de mi papá a otra persona. Nos han dicho que mañana exhumarían otro cadáver, pero no nos dicen dónde y que van a hablar con otra cochería. No nos dicen nada, nos están mintiendo”, expresó Flavia, hija de la víctima.

Desde la clínica privada se despegaron de la responsabilidad y cargaron contra la cochería Lanusse-Annecchini. “Personal de la empresa funeraria Lanusse- Annecchini, contratada por los familiares de ambos pacientes fallecidos, ingresa a la morgue en soledad (acorde a protocolo) a los fines del retiro del cuerpo de uno de los pacientes, confundiendo dicho personal los cuerpos, a pesar del correcto rotulado identificatorio de los mismos”, explicaron en un comunicado.