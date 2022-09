Aseguran que José Luis Gioja podría ser candidato a gobernador en 2023

Las elecciones de 2023 ya empezaron a palpitarse en San Juan. Después de que la Cámara de Diputados de San Juan aprobó el retorno de la Ley de Lemas tras 12 años, de a poco empiezan a aparecer los candidatos y protagonistas de los próximos comicios. Mientras se espera la confirmación de una nueva candidatura de Sergio Uñac, en otro frente del justicialismo aparece una figura ya conocida: José Luis Gioja, actual diputado nacional.

Juan Carlos Gioja, exintendente del departamento Rawson, confesó que es completamente factible que su hermano sea candidato a gobernador en 2023. Este fue uno de los aspectos positivos que destacó acerca de la aprobación del Sistema de Participación Democrática Abierta, según comentó en el programa Banda Ancha de Canal 13.

“Van a participar los que se quieran presentar que eso es lo bueno del sistema. Capaz que José Luis se presente, yo creo que sí. La vamos a ver a esa posibilidad, es muy pronto todavía. Es una decisión que la toma en principio él y que nosotros acompañamos pero ese no es el problema. El problema es que se pueda presentar, que lo pueda hacer Chanampa, Rueda, el gobernador no se puede presentar porque se lo prohíbe la Constitución. Eso es lo que hemos decidido ahora”, apuntó Juan Carlos.

En este contexto, el exfuncionario municipal expresó que Sergio Uñac no podría competir. Si bien el actual gobernador sanjuanino no ha confirmado nada al respecto, desde el giojismo creen que la Constitución Provincial no lo ampara a la hora de buscar un tercer mandato.

“A Uñac se lo ha dicho la Constitución, no se lo vamos a decir nosotros. Está determinado en una normativa que él no puede presentarse. Entre tantas visitas que tuvimos en la provincia estuvo María Eugenia Vidal de Juntos por el Cambio hace un año atrás. Ella declaró que el gobernador no podía ser de nuevo candidato y que en caso de que lo fuera lo iban a judicializar. Los intendentes no le van a decir que no puede porque necesitan llevarse bien con el Gobierno Provincial’, sentenció.