Miguel Ángel Pichetto, quien tenía programado viajar a San Juan el miércoles pasado, finalmente arribará a la provincia cuyana este martes 1 de septiembre. A casi dos semanas de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a desarrollarse el domingo 12, el referente de Juntos por el Cambio brindará su apoyo a los precandidatos sanjuaninos: Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo.

Desde el especio político confirmaron su visita e informaron que el ex senador ofrecerá una conferencia de prensa a las 18.45 en hotel Viñas del Sol. Acompañado por el diputado nacional Marcelo Orrego y los precandidatos del partido, el dirigente encabezará una charla destinada a empresarios, profesionales, comerciantes y representantes de PyMES.

En San Juan se renuevan bancas de diputados nacionales y la campaña comenzó plagada de visitas de referentes de los distintos espacios. La semana pasada estuvo en la provincia el presidente Alberto Fernández, acompañado por tres importantes ministros nacionales, y este último martes llegó la primera figura importante de la oposición: Patricia Bullrich, presidenta del PRO.

La exministra de Seguridad de la Nación se reunió con los precandidatos sanjuaninos y movilizó una multitud en la plaza principal de Rivadavia. Allí, lanzó fuertes críticas contra el presidente Fernández. “El Presidente ha dado el contraejemplo. ¿Es un ejemplo decirle a la gente “quedate en tu casa mientras hacemos una fiesta”? No. ¿Es un ejemplo el me vacuno antes de los demás? No. ¿Es un ejemplo que el Presidente puede pasar por encima de la ley? No. Necesitamos que todos sean iguales ante la ley. ´No trabajes, quedate en casa, cobrá un plan y yo te banco’. Eso no queremos nosotros para los argentinos. Queremos un país de trabajo, te posibilidades, de futuro”, apuntó Bullrich.