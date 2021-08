Patricia Bullrich revolucionó este domingo el Parque de Rivadavia, a donde llegó para acompañar a los precandidatos sanjuaninos de Juntos por el Cambio: Susana Laciar, Enzo Cornejo y Alejandra Leonardo. La presidenta del PRO, ante una multitud, encabezó el acto de su frente en el anfiteatro y, después de apuntar otra vez contra el presidente Alberto Fernández, se refirió a la educación y lo que significa en San Juan, y le tiró un palito a la Justicia nacional.

Para empezar, la exministra de Seguridad de la Nación abordó el tema del trabajo y criticó al Jefe de Estado. “El Presidente ha dado el contraejemplo. ¿Es un ejemplo decirle a la gente “quedate en tu casa mientras hacemos una fiesta”? No. ¿Es un ejemplo el me vacuno antes de los demás? No. ¿Es un ejemplo que el Presidente puede pasar por encima de la ley? No. Necesitamos que todos sean iguales ante la ley. ´No trabajes, quedate en casa, cobrá un plan y yo te banco’. Eso no queremos nosotros para los argentinos. Queremos un país de trabajo, te posibilidades, de futuro”, apuntó Bullrich.

En este contexto, según publicó Tiempo de San Juan, la dirigente explicó que para generar fuentes de trabajo es fundamental hacer hincapié en la educación: “Lo digo en la tierra de Sarmiento. Acá nació la educación. Todas las escuelas están democráticamente repartidas por todo el territorio nacional porque Sarmiento pensaba que todos los argentinos, ya fuesen de una zona más desértica o de Capital Federal, merecían la misma educación”.

La exministra de Seguridad de la Nación encabezó un acto en el Parque de Rivadavia. Tiempo de San Juan

La presidenta del PRO también habló de “adoctrinamiento”, en medio de la polémica por la maestra que increpó a un alumno por cuestionar al kirchnerismo. “Esa es la educación que queremos recuperar en contra del adoctrinamiento de los maestros que hacen de la educación un lugar contrario al que nosotros queremos. En todas las provincias hay universidades y necesitamos que sean para la libertad de todos los alumnos y no para sacar kirchneristas chiquitos. No queremos eso. Tampoco queremos que sea macrista, de la UCR o peronista. Queremos que sea libertad, que sea educación. Que sea de calidad y que nos de grandeza”, señaló.

Además, Bullrich tuvo palabras para la Justicia: “El valor de la República no es algo abstracto. Muchas veces cuando hablamos de la República muchos se preguntan de qué hablamos. Bueno, hablamos de Justicia. De que haya equilibrio, de que no haya un poder que se imponga sobre el otro. Que no haya provincias donde el ejecutivo toma todo. Toma la prensa, la Justicia, todo. Queremos vivir en libertad con Justicia independiente. Cuando la ley es más fuerte que el poder del funcionario ahí vivimos en la República”.