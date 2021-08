Este lunes 23 de agosto, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó por segunda vez en el año la provincia de San Juan. El mandatario no habló con la prensa, sin embargo, dio un discurso plagado de definiciones políticas y con un apoyo más que explícito al gobernador Sergio Uñac tras la polémica con su par riojano que pedía compartir los recursos que se generen con la minera Josemaría.

Tal como estaba previsto, Fernández arribó este a la provincia acompañado por los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, y el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello. En un primer momento, recorrió la fábrica textil Vesuvio de la firma Lacoste y luego se trasladó a Rivadavia, a la zona de La Bebida.

Fernández recorrió un barrio en construcción y saludó a los obreros. Diario de Cuyo

En su discurso principal que dio en la Quinta El Nazareno, lo primero que hizo el Presidente fue destacar la figura de Sarmiento, a quien se refirió como un promotor y defensor de la educación pública: “Es una tierra muy linda que dio gente muy valiosa, Sarmiento por ejemplo. Ese gran promotor de la Educación Pública que tanto cuido y trabajo. Llegamos a San Juan hoy para revisar en qué lugar estamos después de los 2 años más difíciles que nos ha tocado vivir”.

“La humanidad no recuerda muchas veces una pandemia. El último presidente que tuvo que enfrentar una pandemia fue Domingo Faustino Sarmiento y después me tocó a mí. Creo que a Sarmiento le debe haber ido mucho peor porque no contaba con los recursos técnicos de la medicina con los que hoy contamos”, agregó.

En otro tono, dirigió gran parte de su discurso hacia el espacio de la oposición Juntos por el Cambio, afirmando que no se fue de vacaciones ni un solo día por la crisis de la pandemia y de que además de gestionar la enfermedad, tuvo que hacerle frente a un país en donde se imponían las lógicas del mercado: “La salud, ni la vivienda es un problema del mercado, es un problema del Estado. Que nada nos haga olvidar lo que vivimos hasta el 2019”.

El Presidente se mostró muy efusivo en su discurso y apuntó contra Juntos por el Cambio. Diario de Cuyo

En ese sentido, agregó: “Antes de pagarle al Fondo, tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina. Unos vivos ganan mucho y millones de argentinos pierden. Busquen con lupa, no van a encontrar cuentas en Caimán, ni amigos que se benefician con la obra pública, ni con parques eólicos”.

Otro de los temas que abordó fue la polémica que se desató en torno a las ganancias de la minera Josemaría, luego de que el gobernador riojano Ricardo Quintela reclamara una parte. Sobre esto, afirmó: “Amo a La Rioja y amo a la Constitución y la Constitución es muy clara: los recursos naturales son de las provincia” y que “La minería cuando se desarrolla con licencia social es muy buena”.