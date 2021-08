Luego de que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, hiciera público el pedido para que su provincia reciba beneficios del nuevo megaproyecto minero Josemaría, el mandatario sanjuanino le respondió que no está dispuesto a ceder. Además, en una rueda de prensa en su visita a Caucete, Uñac también fue consultado por el pleito con La Pampa que cuestiona la construcción del dique El Tambolar.

“Yo voy a una expresión que no está enmarcada en lo legal, simplemente me voy a limitar a decir que las regalías son de todos los sanjuaninos, yo no puedo ceder cosas que no le corresponden a La Rioja pero que tampoco me corresponden a mí de manera personal. Son regalías para una provincia que ha construido mucha licencia social por mucho tiempo y los sanjuaninos puede tener la tranquilidad de que me han elegido para defender los intereses de San Juan. Así que en ese marco vamos a seguir dialogando con todo el mundo pero no vamos a ceder cosas que dentro del marco legal no se puede”, sostuvo Sergio Uñac este martes.

El gobernador riojano había insistido con su reclamo el último fin de semana argumentando que San juan se quiere llevar los recursos “bajo el poncho”. El megaemprendimiento minero que aún no arranca prevé una inversión superior a los 3 mil millones de dólares. En junio pasado, Quintela había afirmado: “He hablado con el gobernador (Sergio Uñac) y le decía que hay que ser generosos, hay que ser solidarios, ustedes gracias a Dios tienen un desarrollo importantísimo en la provincia. Cómo no van a tender una mano solidaria a una provincia como la nuestra. A pesar de ser los propietarios de las riquezas, no somos personas que no somos razonables y racionales para poder sentarnos a conversar”.

Por otro lado, Uñac habló sobre el pleito por la construcción del Dique El Tambolar: “sobre La Pampa no hay novedades, hemos contestado, es un tema de la cuenca que tiene tanta discusión. La verdad que estamos de moda los sanjuaninos porque cualquier cosa que hacemos tiene repercusión en las provincias vecinas. Yo los quiero mucho a los gobernadores, tenemos buen trato con ellos, vamos a seguir compartiendo pero también les aviso que no vamos a ceder nada que no corresponda porque yo defiendo los intereses de San Juan”, concluyó.