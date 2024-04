Dengue en el embarazo: Riesgos y precauciones

La Subsecretaria de Salud, Dra María Cristina Majul, explica los riesgos a observar y los cuidados necesarios en pacientes con dengue que transitan un embarazo. En conversación telefónica con el programa Tucumán con Todo, la profesional detalló las precauciones respecto al mosquito vector de la enfermedad, así como la prevención de otras enfermedades respiratoria asociadas a la época del año. Al ser consultada sobre el panorama del Dengue hoy en la provincia, la funcionaria expresó:

--” Todos sabemos que realmente estamos pasando una situación muy crítica en el país. En todas las provincias. Nosotros también estamos viendo el impacto. Lógicamente que estamos viendo familias íntegras con dengue y el tema que yo quería hablar era puntualmente el embarazo. Usted sabe que los síntomas que produce el dengue no tienen mucha diferencia entre la embarazada y la no embarazada. Lo único importante y prioritario acá es que nosotros podamos hacer un diagnóstico lo más rápido posible de ese síndrome febril. Porque si bien es cierto que es una viremia, lógicamente puede impactar en el niño. No hay estudio actualmente en que la evidencia diga que puede llegar a producir un efecto grave, pero es una viremia y las infecciones hay que controlarlas en el embarazo, diagnosticarla precozmente, saber que es una enfermedad infecciosa, inflamatoria y decae toda la parte muscular (el útero es un músculo). Entonces por lo tanto uno ha visto que de acuerdo a la época del embarazo que afecte podemos tener incluso amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro y mucho el dolor por las contracciones que produce. Pero con reposo y simplemente con tranquilidad podemos lograr vencer este tremendo virus.”

¿Cuáles son los riesgos del dengue en el embarazo? La doctora Cristina Majul habla al respecto en Tucumán con Todo. Foto: Ministerio de Salud Tucuman

--¿Cómo es el trabajo día a día?

--” Es un trabajo que ya viene haciéndose, venimos previniéndonos. Y no es solamente cuestión del Estado, también hay corresponsabilidades importantes en la familia: el decir: cambie el bebedero de los animales no deje agua estancada ni limpia ni sucia, cambie los floreros... Eso es un trabajo día a día. No es simplemente de que lo tenemos que hacer de un año al otro es día a día es solidaridad es colaboración. Yo hablo así con todas las embarazadas, con toda la familia. Acá el tema no es puntualmente por lo que uno haga o no haga. Todos los días tenemos que estar controlando en el hogar que no haya nada que pueda cultivarlo a este mosquito. Sabemos que los criaderos son lo más importante de atacar. Y por cierto de decirle a la familia que use repelente. Pero ahí hay otro tema; no solamente ahora nos preocupa el dengue de sobremanera, también estamos por empezar una época donde se nos van a ir acoplando otras enfermedades respiratorias que también van a ser de difícil diagnóstico y que las tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, lo que venimos hablando desde el año pasado, desde el anteaño pasado, de no dejar de usar barbijos, de usar repelentes, de tener los ambientes aireados, vale. Todo esto vale y las precauciones son muchas más este año.”

--¿Usted cree que la sociedad no solo de Tucumán, de la Argentina, no ha realizado todas las recomendaciones que se le hicieron?

--” Se hicieron muchas prevenciones. Creo que la sociedad está consciente del tema en que estamos viviendo. Ya lo hemos sufrido en la pandemia, ya lo hemos vivido en el Covid. Nos ha dejado una gran lección que tenemos que tener conciencia de que las situaciones empiezan a ser cada vez más complicadas. El tema de todos los virus no solamente del dengue. Es el momento oportuno, ideal, de que la sociedad entienda que esto es de todos, de cada uno, no solamente del estado. Todos somos responsables, el más o el menos, de la situación una vez se ve en la casa sin querer una tapita con agua y bueno no cuesta nada decir a ver, la voy a dar vuelta, voy a controlar mi casa, voy a controlar mi familia. Si uno hiciera un poquitito de lo que correspondería hacer por familia, creo que podríamos estar hablando de otra manera.

--¿Qué es esto de telemedicina que están haciendo?

--” Hemos incorporado distintas estrategias, y una de las más importantes es acercar la salud al mismo hogar de la embarazada. Estamos con la tele obstetricia, que vendría a ser un 0800 que en forma directa la embarazada se puede contactar con un grupo de profesionales que van a evacuar todas sus dudas, y que la van a acompañar permanentemente hasta que pueda lograr llegar al final del embarazo. También gestionar algunos turnos puntualmente, como para tener el acompañamiento que necesitan.

--Usted estuvo en la conducción de la maternidad de la provincia muchos años

--” Sí, primero hemos estado muchos años con la doctora (Rossana) Chahla en la dirección de maternidad. Tenemos mucha experiencia en el tema de las maternidades. He estado muchos años de guardia también y a cargo de los embarazos de alto riesgo del instituto Maternidad.”

--Hoy en día en Tucumán, la atención en la Maternidad, ¿qué puntaje le pondría usted, del uno al diez?

--” La Maternidad es de altísima complejidad y es la única en el Norte argentino que puede resolver las situaciones muy críticas. Así que yo le pongo un 10 realmente.”

--¿Qué les diría a las mujeres embarazadas?

--” Que por favor tengan en cuenta lo que hemos dicho: el control, la colaboración, es con su familia día a día. Que ahora que viene el invierno lógicamente no solamente tiene que cuidarse del dengue, hay que cuidarse del Covid. Hay que vacunarse, hay que realmente controlar todas las enfermedades infecciosas de la época. Porque si bien es cierto que todas estas enfermedades le pueden ir dando protección intraútero, también es importante que controlen la familia, que controlen todas las enfermedades respiratorias de la época como la gripe A.”

“O sea, no solamente vamos a estar con el dengue, el dengue en unas semanas más capaz que va a concluir, pero hay que vacunarse contra el Covid. Hay que seguir usando barbijo en los lugares cerrados, no hay que descuidarse ni un instante en estos momentos.”

--Usted dijo que en un par de semanas más desaparecería el dengue

-” Ese es un gran un gran anhelo que tenemos, que empiece el frío, que empiecen los menos de 15 grados para que el dengue, no digo que va a dejar de existir, porque yo creo que ya ha venido a vivir con nosotros, pero van a aparecer otras enfermedades que también tenemos que tenerlas en cuenta y hay que vacunarse para el Covid. No hay que olvidarse de ese detalle.”

“Tenemos las vacunas antigripales que están a disposición; la del sincitial respiratorio, tenemos vacunas del calendario que tenemos que cumplir para poder evitar estos tipos de contagios, que es lo que estamos viviendo ahora.”

El número para que las embarazadas puedan comunicarse y puedan recibir consulta integral, sacar turnos y erradicar cualquier tipo de duda se tienen que comunicar al 08001220450 de lunes a lunes, las 24 horas.