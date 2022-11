Una familia salteña necesita de la ayuda para cubrir sus gastos: están en Buenos Aires con su hijito enfermo

En las últimas horas, una familia salteña hizo un pedido desesperado en las redes sociales: hace tres meses que se encuentra en Buenos Aires y necesitan de la ayuda de todos. Uno de sus hijos sufrió una descompensación cardíaca y lo tuvieron que internar de urgencia en el Hospital Garrahan, todo esto generó gastos impensados y piden a la comunidad colaboración para solventar gastos y volver a su casa en Cafayate.

El pedido que hizo el papá del niño salteño internado en el hospital Garrahan

Andrés Eduardo Alvarez, papá del niño internado, escribió unas palabras en su cuenta de Facebook y expresó la difícil situación que está atravesando su familia luego de la descompensación de su hijo. “Hola gente, me llamo Andrés, somos de Cafayate les quiero contar con todo respeto lo que estamos pasando con mi esposa”, comienza el relato.

Andrés Eduardo Alvarez, papá del niño internado, escribió unas palabras en su cuenta de Facebook. Foto: Qué Pasa Salta

La familia hace 3 meses se encuentra en Buenos Aires haciendo unos trámites, pero hubo un giro rotundo en sus vidas cuando su hijito se descompensó y quedó internado. Agregó: “Sé que todos tenemos nuestros problemas, pero estoy obligado ante la desesperación que tengo”.

Andrés contó que su hijo fue trasplantado y quedó internado en la terapia del Garrahan. Dijo que se encuentran desesperados, y no sabes qué hacer, “aún no nos dieron la pensión y no nos podemos volver a casa”. Por otro lado, aseguró angustiado en sus redes: “Estamos sin un peso, no nos queda plata para comer, nos trasladamos en la ciudad, voy a todos lados caminando, no doy más, estoy desesperado. Necesito la ayuda de la gente, es horrible tener que estar pasando esto y estar lejos de casa”.

Andrés contó que su hijo fue trasplantado y quedó internado en la terapia del Garrahan. Foto: Facebook

Para concluir el posteo exclamó: “Ayúdenme, estoy pidiendo al que le sobre 1 o 2 pesos de su cuenta y me los quisiera donar. A nosotros nos sirve muchísimo, sé qué estamos pasando muy fea situación, pero necesito ayuda. Yo prometo devolver cada uno de los pesos, pero hoy estoy desesperado con toda vergüenza del mundo, salgo a pedir. Quiero volver a Salta con mi hijo y mi mujer pronto”.

Cómo colaborar con el pequeño salteño que se encuentra en el Hospital Garrahan

Aquella persona que quiera colaborar puede hacerlo en el siguiente CVU o alias:

CVU: 0000013000032186433536

Alias: 32425920.prex

“Se los voy a agradecer de corazón y el que no pueda con dinero, puede compartir y con puntitos, también me ayudan gracias y bendiciones”, finalizó el posteo.