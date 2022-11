Juan Cruz tiene 2 años de edad y toda una vida por delante. En el mes de octubre el pequeño sufrió un cuadro de meningitis por neumococo que lo dejó en una cama. Las consecuencias fueron terribles, quedó sin habla ni movilidad. Por eso necesita la ayuda de todos para recaudar el dinero necesario para comenzar con el tratamiento y volver a jugar como un niño otra vez.

Todo comenzó el 10 de octubre, cuando el niño de 2 años ingresó al Hospital de Rawson con un grave cuadro de neumococo. Pasaron menos de 48 horas cuando el cuadro del pequeño comenzó a empeorar y tuvo su primera complicación, un estatus convulsivo que lo llevó a quedar entubado 5 días.

Juan Cruz no se dio por vencido y pudo salir de ese cuadro. Luego de esos 5 días internado, lo pasaron a sala común, pero a los 3 días se complicó nuevamente. Los doctores lo revisaron y se dieron cuenta que se había generado vasculitis y una hidrocefalia. Debido a esto fue intervenido quirúrgicamente de urgencia y se le colocó un drenaje externo.

“La vasculitis se trata con pulsos de corticoides. La intervención quirúrgica la tuvimos el martes 15 y salió todo muy bien. Su estado hoy es muy mal. Él está postrado en una cama sin hablar, sin moverse, sin reconocer a nadie. La única esperanza que me queda para poder darle algo de calidad de vida es llevarlo al hospital Fleni”, expresó la mamá, Florencia Gómez, en una entrevista con un medio sanjuanino.

Un nene sanjuanino tuvo meningitis y necesita $12 millones para su tratamiento. Foto: Gentileza Diario Provincia SJ

Qué es el Hospital Fleni

El hospital Fleni es un centro de rehabilitación neurológico, hoy se dedica a la prestación integral de patologías neurológicas que incluye la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación.

Ambas sedes de la clínica se encuentran en Buenos Aires, por lo que el pequeño debería viajar hasta allá. Una vez ahí, Juan Cruz iniciaría un tratamiento intenso de 90 días iniciales. El mismo implicaría que se someta a los trabajos de rehabilitación continuos durante 24 horas con 8 personas atendiendo de corrido.

Todo este proceso tiene un valor de 12.198.000 pesos y para juntar ese dinero, Florencia, la madre del pequeño, necesita de la ayuda de todos los sanjuaninos antes de fin de mes porque en diciembre se actualiza el monto y será un nuevo precio.

“Es lo único que me queda hacer por él”, dijo entre lágrimas la madre pidiendo por favor toda la ayuda posible. “El tratamiento estimula la parte activa del cerebro para que puedan cubrir las partes no activas. Hoy él no tiene motricidad fina, habla y está complicado el cerebro”, señaló.

“A mí me cubren la estadía con él, pero no la comida. Ese monto es todo el tratamiento independientemente si se genera una complicación sería otro monto”, explicó la madre de Juan Cruz.

Asimismo, la madre pidió que también recen por él, que toda ayuda es bienvenida porque realmente la necesita. La única recuperación que tiene el pequeño es esa, no hay otra. “Si no puedo juntar esa plata y mandarlo allá, no sé qué pasará”, declaró la madre para Diario La Provincia SJ.

Cómo ayudar a Juan Cruz

Todo aquél que quiera ayudar lo puede hacer comunicándose al siguiente número: 2645 66-5094. También se pueden hacer donaciones de las siguientes formas: