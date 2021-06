La decisión del juez Tomás Lisardo Méndez Curutchet de impedir que una mujer se practique un aborto luego de que el progenitor la demandara, generó polémica, voces en contra y también a favor. El caso reavivó el debate entre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Alberto Fernández.

Rosario Sylvester, referente del movimiento ProVida salteño, señaló que tomaron con alegría la protección de la vida de este niño por nacer y recalcó las falencias que tiene la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “En este momento que haya alguien que es el padre, que se comprometa con el desarrollo de su vida humana, es una alegría, como así que la Justicia se ocupe de cada vida. Con mucho respecto y cautela esperamos el avance de la Justicia”.

Movimiento ProVida Salta via salta | via salta

Por su parte, la abogada Mónica Menini, referente de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Salta y de Católicas por el Derecho a Decidir, consideró que debería promoverse un jury de enjuiciamiento contra Méndez Curutchet. “Es una falta grave, el juez no puede desconocer la ley. Jamás puede invocar que no conoce la ley o que no conoce los fallos de nuestra provincia”, opinó la letrada. “No tenemos que pedir permiso para tomar esta decisión a nadie respecto de la IVE. Tampoco tenemos que pedir permiso para ligarnos las trompas”, agregó.

Mónica Menini via salta | via salta

Días atrás, un hombre presentó un amparo ante la Justicia salteña para impedir que la mujer con la que espera un hijo o hija se realice un aborto. El juez Tomás Méndez Curutchet hizo lugar a la demanda y prohibió que la joven se haga una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), práctica permitida por la ley nacional 27.610, promulgada el 14 de enero de 2021.

“Resuelvo ordenar, bajo responsabilidad del peticionante y, previa contracautela, la medida de prohibición de innovar para que la Srta ... y la Provincia de Salta se abstengan de realizar cualquier práctica que pudiera interrumpir el embarazo hasta que se dicte sentencia definitiva y la misma se encuentre firme”, señala la resolución firmada por Méndez Curutchet.