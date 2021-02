Aunque no se trata de una medida restrictiva formal, el Comité Operativo de Emergencias de Salta recomendó a todos aquellos que participaron de los festejos en Jujuy, que hagan un aislamiento de al menos una semana antes de hisoparse para regresar a su actividad normal, a causa de los excesos en las celebraciones de la provincia vecina.

Así lo comunicó el periodista Oscar Correa, según Cadena 365. En el carnaval de Tilcara y otras localidades de la provincia vecina hubo una gran irresponsabilidad durante las celebraciones, así como también en barrios de la capital salteña y el resto de nuestra provincia. También se realizaron muchas denuncias por festejos realizados sin autorización y fuera de protocolo.

Los excesos en la provincia vecina podrían significar un rebrote en la zona. El Tribuno Jujuy

La situación actual en Jujuy es de una gran preocupación, puesto que aunque se pasó un año de terror en todo el mundo, todavía se ven excesos de este tipo. Según Patricia Meyer, neumonóloga jujeña, “los jujeños no aprendimos nada de lo que pasó en Europa, en el resto de la Argentina ni de lo que vivimos de cerca el año pasado. Fueron muchos los fallecidos, hay mucha gente que aún llora a sus muertos, personas que no se pudieron despedir e hijos que no pudieron ver a sus padres el día que fallecieron”.