La semana pasada, la comediante y modelo Mar Tarrés fue parte de una polémica mediática por su pelea con quien entonces era su coach, Judith Kovolavsky. Tras sus duras acusaciones y un intento de renuncia del que se arrepintió, Mar regresó a la pista de La Academia para la gala de anoche, participando de la samba de salón.

Durante la previa, la comediante hizo referencia a la salida de Kovalovsky de su equipo y la llegada de Cecilia Estevez, agradeciendo que en esta ocasión su ropa fue diseñada por el equipo de vestuario en lugar de su coach. Detalló también que su nueva coach “es un sol”, y la describió como una maestra jardinera, por celebrar todos sus logros y motivarlos.

La comediante e influencer tuvo un conflictivo regreso a la pista de Tinelli. @martarresok_ | Instagram

Además, Mar contó que para el primer ensayo tanto ella como Estevez llegaron 15 minutos tarde. Sostuvo también que nunca se quiso ir del programa, pero cuando Kovalovsky, quien es la cuñada de Adrián Suar, dijo que se quedó sin trabajo por su culpa, Mar decidió irse. La producción les ofreció entonces a ambas cambiarlas de equipo, por lo cual Mar regresó.

La devolución

Luego de que Mar y Franco Mariotti se lucieran en la pista, Ángel de Brito arremetió contra la participante sosteniendo que no le gustaron sus comentarios sobre su excoach, a lo que la concursante sostuvo que fue censurada: “Hay gente que me dijo que no hable, pero no quiero mandar al frente a nadie”, indicó. Marcelo Tinelli preguntó entonces a los productores si ellos dieron esa directiva, pero nadie se hizo cargo.

De Brito insistió en que no le gustó que Mar se pusiera en un lugar de victimización, a lo que ella insistió en que incluso recibió una carta documento para no hablar del tema. Encargado del voto secreto, De Brito finalizó sosteniendo que le gustó el ritmo y la química de la pareja, pero que Mar debía cambiar su energía.

Por su parte, Pampita Ardohian felicitó a Franco, pero criticó que Mar bailara en zapatillas. Cuando la participante explicó que por la trombosis en uno de sus pies no puede calzarse zapatos, Pampita insistió en que para el ritmo es importante la punta de los pies. Pampita les otorgó un cuatro, haciendo énfasis también en que la experiencia de Mar en el certamen tiene que ser hermosa y no conflictiva.

Jimena Barón continuó felicitando el ritmo, pero también apuntó contra el conflicto mediático y le insistió en que se concentre más en la competencia. Les otorgó un seis, y fue seguida por Hernán Piquín, quien se alegró de que Mar no haya renunciado. El bailarín felicitó el ritmo, la coreografía, la pareja y la energía, otorgándoles un cinco.

Finalmente, Tinelli se refirió a los dichos de Mar, sosteniendo que conociendo a Adrián Suar no importa el problema que haya tenido ella con un familiar suyo, esto no significa que nunca pueda trabajar con Polka. “Que te convoque o no va a depender de tu capacidad para trabajar en una tira”, agregó el conductor, a lo que Mar respondió con humor, sosteniendo que seguirá mandando su currículum.