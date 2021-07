Con un machete en la mano, un hombre ingresó a la casa donde se encontraba su exesposa junto a otras personas, y los amenazó a todos. También los golpeó aunque afortunadamente no lastimó a nadie. Luego se fue y aunque la mujer radicó la denuncia, todavía está libre.

Sucedió en el barrio Nueva Esperanza 1 en el municipio salteño de General Güemes. Mariana Serrano estaba junto a su actual pareja, su hijo y su nuera embarazada por merendar en su vivienda cuando su exmarido los violentó. “No duermo tranquila porque tengo miedo de amanecer muerta. Me insultaba y me decía que me iba a matar”, contó la mujer en el programa Central Policial.

Mariana relató que se separó de su expareja en 2019. Según dijo, él era violento antes y continuó con sus agresiones después. “Me decía que me iba a matar si no le firmaba la tenencia de mis hijos”, enfatizó. No es solo violencia física y verbal la que el sujeto ejerce sobre ella, sino también económica. Hace un tiempo vendió la casa que ambos tenían en común. “Como somos casados, a cada uno le corresponde el 50% de la vivienda pero yo no había cedido mi parte. Hablé con el comprador y le expliqué la situación”, relató. Lo preocupante es que a pesar de la denuncia por la reciente agresión, el acusado sigue en libertad.