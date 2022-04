La actriz Isabel Macedo y el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey están esperando su segunda hija que nacerá en los próximos meses. Macedo compartió en sus redes sociales el progreso de su embarazo y ya se encuentra atravesando la semana 30 de gestación. En el 2018, Macedo y Urtubey fueron padres de Isabel “Belita” Urtubey quien ya tiene 3 años.

Los rumores sobre el nuevo embarazo de la pareja surgieron en noviembre de 2021, cuando Jorge Rial lo anunció en su programa de radio “Argenzuela”. A fin de mes, el matrimonio confirmó que serían padres por segunda vez. Urtubey lo oficializó en una entrevista con Paulo Vilouta por radio La Red. “¿Otra vez padre en breve?”, le preguntó el conductor. “Exactamente, estamos muy entusiasmados y felices”, respondió él.

Isabel Macedo será madre por segunda vez junto a su esposo, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey Foto: Instagram @isabelmacedophoto

A través de una encuesta en sus redes sociales, la atrás le preguntó a sus seguidores si creían que estaba embarazada de un varón o una nena. El 78% votó que se vendría el niño, sin embargo, a través de unos corazones de color rosa, Macedo confirmó que sería madre de otra niña.

Isabel y "Belita" durante la semana 18 de embarazo. Foto: Instagram @isabelmacedophoto

Macedo y Urtubey se conocieron en febrero de 2016, en marzo confirmaron la relación y en septiembre de ese año se convirtieron en marido y mujer. Fueron padres de “Belita” el 7 de mayo de 2018. Urtubey ya tenía cuatro hijos, Mateo, Marcos, Juana y Lucas, de su matrimonio pareja anterior Ximena Saravia Toledo.

Isabel y su hija disfrutando de unos días de sol, playa y arena, antes de la llegada de la nueva integrante de la familia. Foto: Instagram @isabelmacedophoto

El susto de Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey a pocas semanas de convertirse nuevamente en padres

Macedo se encuentra atravesando la semana número 30 de su embarazo, sin embargo comenzó a sentir unos dolores que encendieron las alarmas. A través de sus redes sociales, contó que su panza estaba dura producto del estrés, así que decidió hacerse los chequeos pertinentes para corroborar el estado de mamá y bebé.

Isabel Macedo mostró el avance de su embarazo en su cuenta personal de Instagram donde tiene 2 millones de seguidores. Foto: Instagram @isabelmacedophoto

“Finalmente me mandaron a hacer reposo. Asique no sé por cuánto tiempo. Obviamente que yo me vestí y todo porque siempre tengo la idea de seguir adelante con mi vida, pero hoy me lo voy a tomar con mucha calma porque ayer me asusté”, dijo la actriz.

El tierno posteo de Macedo anunciado la semana 29 de embarazo y atravesando los últimos meses antes de la llegada de su bebé. Foto: @isabelmacedophoto

“Tenía muchas contracciones, la panza muy dura. Me estaba pasando eso últimamente pero tampoco con contracciones tan frecuentes”, finalizó el relato de Macedo.