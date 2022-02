Isabel Macedo se encuentra encarando el sexto mes de su embarazo junto al padre de su hija, el político Juan Manuel Urtubey.

Con una microbikini roja, lentes oscuros y un gorro de paja, la actriz se mostró disfrutando del mar, la arena y las olas junto a su pequeña “Belita” de 3 años.

Isabel Macedo a orillas del mar Foto: Instagram

A los pocos minutos la publicación tuvo 95 mil “me gustas”.

Su esposo reaccionó con un corazón. La conductora de TV Verónica Lozano optó por el emoji de la sonrisa con corazones. Y Gisela Dulko y Luciana Aymar, por su parte, le escribieron: “Están perfectas”, “Hermosas son”.

Sus seguidores no querian quedarse atrás y tambien participaron: “Muchas felicidades para ustedes”, “Disfruten mucho”, “Ya queremos que nazca” fueron algunos de los comentarios que recibió la artista.

Isabel Macedo en su sexto mes de embarazo. Foto: Instagram

¿Es varón o mujer?

Isabel Macedo publicó un divertido video en sus “Historias” de Instagram para que sus seguidores adivinen si su bebé es nene o nena.

“¿Vieron que hoy me puse este suéter rosa? Quizá fue para darles una pista... O quizás no.. pero todos me dicen por privado que seguro es un varón porque me ven bien, ‘espléndida’ me dicen”

La actriz dejó que sus fanáticos voten y un 78% supuso que se trataría de un niño. Sin embargo sólo el 22% tenía razón. ¡Urtubey y Macedo están esperando una nena más!