A principios de mes y luego de algunos rumores, Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey confirmaron que están en la dulce espera de su segundo hijo juntos. La noticia fue muy bien recibida por los seguidores de la pareja quienes ya son padres de Isabelita de tres años.

La actriz cursa los primeros meses de su embarazo y a través de sus redes sociales suele compartir algunos de sus sentimientos mientras transita esta etapa de la maternidad. El miércoles prometió a todos sus seguidores que revelaría el sexo de su bebé luego de una nueva visita al médico pero los resultados se hicieron esperar.

Recién este viernes, dos días después de su anticipo, la ex protagonista de “Floricienta” decidió romper el silencio, acabar con la expectativa y anunciar si está a la espera de una nena o de un varón. Para ello primero realizó una encuesta en sus historias de Instagram para conocer la opinión de los usuarios y luego grabó un video con la respuesta final.

Juan Manuel Urtubey y Isabel Macedo ya son padres de Belita. web

“Con este color no les quiero dar ningún mensaje subliminal, ni nada... Me parece que ya está, que ya está para decir... Porque estuve viendo los resultados”, comenzó intrigante en su Instagram donde se mostró con un sueter rosa.

Y luego siguió: ”Lo único que me pone contenta es que me dicen que me ven tan bien, tan bien, que seguro es un varón. ‘Estás bárbara’, qué alegría escuchar eso por favor”.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey siguen agrandando la familia (Isntagram).

Finalmente reveló: “O sí, capaz sí elegí entre todos los sueters que tenía este rosa... para darles la noticia”. Acto seguido compartió una captura con los resultados de su encuesta y confirmó que está embarazada de una nena.

Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey confirmaron el embarazo

El ex gobernador de Salta anunció que su esposa está en la espera de su segundo hijo juntos a través de una entrevista radial en La Red donde contó: “Estamos muy entusiasmados y felices”.

Luego la actriz subió a sus redes una tierno video de su pancita donde mostró cuánto creció en los últimos meses y no dejó lugar a dudas de que esperan a un nuevo bebé en camino. Urtubey además es padre de Marcos, Lucas, Mateo y Juana, frutos de su matrimonio con Ximena Saravia Toledo.

Urtubey e Isabel están en pareja desde principios del 2016 y luego de siete meses de novios se casaron. Se conocieron en una cena con amigos y la atracción se sintió al instante.