Gracias al éxito de la popular serie “Friends”, Jennifer Aniston se convirtió en una de las actrices más aclamadas de Hollywood. Su papel de Rachel Green fue su catapulta a la fama en una carrera con la que se lució tanto en cine como en televisión.

Pero con el estrellato y la exposición llegaron varios obstáculos que debió sortear ya que los focos no estaban puestos solo en sus proyectos profesionales sino también y sobre todo en su vida personal.

Desde que ganó popularidad y reconocimiento internacional, Jennifer Aniston debió enfrentar a lo largo de su vida cientos de rumores acerca de su situación sentimental, y acerca de la maternidad ya que más de una vez salieron portadas de revistas con noticias sobre un supuesto embarazo.

Cansada de los falsos trascendidos, la protagonista de “The Morning Show” decidió enfrentarse una vez más a los chismes de la prensa y habló acerca de la maternidad y los motivos por los que decidió no tener hijos.

Jennifer Aniston en una escena de "The Morning Show". (AP)

“¿Todavía voy a tener gemelos? ¿Todavía voy a ser madre a los 52?”, bromeó la actriz en entrevista con The Hollywood Reporter en referencia las distintas versiones que corrieron con el paso de los años.

Y contó cómo fue su experiencia a la hora de atravesar todos los comentarios de la prensa: “Solía tomarme todo a nivel muy personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, eligió su carrera antes de tener hijos’. Pero nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo… ¿Puedo tener hijos? Nadie sabe nada, y era muy doloroso”.

Jennifer Aniston reflexionó sobre la crueldad de los usuarios en las redes sociales

Uno de los momentos de mayor exposición fue durante el tiempo en que estuvo en pareja con Brad Pitt, con quien se casó en el 2000, y se conviertieron en la pareja más codiciada de la industria.

Tras el divorcio en 2005 envuelto en versiones de infidelidad del actor con Angelina Jolie, la noticia más esperada por entonces era quién sería la nueva pareja de Aniston y si formaría una familia.

Jennifer Aniston y Brad Pitt estuvieron casados desde 2000 hasta 2005.

“Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran, se pueden casar con mujeres jóvenes de veintitantos o treinta y tantos; pero a las mujeres no se nos permite”, dijo crítica.

Y completó su reflexión con un análisis de las redes sociales: “Es como si los medios les hubiesen dado las riendas a cualquiera sentado detrás de una computadora o un teléfono y les hubiesen dado el poder de ser un troll. No sé por qué hay tal crueldad en nuestra sociedad. Las revistas del corazón lo hacían entonces, la gente corriente lo hace ahora”.