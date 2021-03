Este año, el Viernes Santo de la religión Católica coincida con la conmemoración del Día de los Veteranos de Malvinas por lo que la próxima semana habrá fin de semana largo. El turismo salteño mira con positivismo estos días festivos sin embargo el sector considera que necesita una ayuda paliativa para superar la crisis que viven desde que comenzó la pandemia.

“El turismo es una actividad cíclica y estacional con temporadas bajas, medias y altas: la más compleja es la que viene después de Semana Santa y hasta julio. Esperamos encontrar paliativos para desarrollar la actividad”, manifestó el presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Eckhardt.

Más allá de las proyecciones que el sector tiene sobre Semana Santa, Eckhardt explicó que al menos deberán pasar al menos dos años para poder hacer un balance económico. “Ninguna industria que no tenga regularidad de demanda podrá tener una oferta contenida. Sin previsibilidad no hay sustentabilidad. Los fines de semana largos no pueden marcar el resultado de una actividad que para ser sustentable tiene que ser previsible”, explicó.

Con el aumento de casos positivos de coronavirus, la situación del turismo en todo el país vuelve a tambalear. El sector trabaja con promociones especiales para viajar dentro del país (y también de las provincias) debido a las restricciones para viajes al extranjero. Además, temen que la actividad se vuelva suspender.