Una familia que reside en Salta Capital vivió horas de tensión y miedo cuando un hombre semidesnudo la agredió en la ciclovía de avenida Reyes Católicos, camino a la zona norte de la ciudad. Una de sus integrantes contó, además, que cuando fueron a hacer la denuncia, la Policía no le dio importancia al hecho.

El incidente ocurrió el domingo pasado alrededor de las 17. Una pareja junto a su pequeña niña habían salido a caminar por la platabanda cuando un hombre semidesnudo se les acercó y los comenzó a insultar. Los insultó y les arrojó piedras. Para protegerse de la agresión, la familia cruzó la calle en dirección a una farmacia ubicada en la esquina de la avenida y la calle Los Tilos. La empleada los hizo entrar al local, y cerró las rejas.

Mientras la familia permanecía dentro de la farmacia, el agresor, que tendría alrededor de 25 años, seguía intentando agredirla desde la puerta, incluso arrojó una piedra al auto de la propietaria del comercio. “Si no hubiera sido por la farmaceútica que nos abrió la puerta nos agarraba a piedrazos”, contó la mujer sobre lo sucedido en plena luz del día. Luego relató que en la comisaría de Tres Cerritos no le dieron importancia a su denuncia. “Lo que queremos es advertir a todas las personas que hacen deportes en la zona para que no vivan la situación que nos tocó a nosotros”, finalizó.