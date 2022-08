Las autoridades de Bolivia elaboraron un informe sobre el estado del río Pilcomayo luego de que corriera riesgo de contaminarse. Según detalla el escrito, este todavía no habría recibido los residuos mineros que salieron de Potosí.

Mauricio Romero Leal, secretario de Recursos Hídricos del gobierno de Salta, fue quien recibió el escrito que elaboró el país vecino. En este sentido, aseguró que el monitoreo de las aguas ha comenzado, según informó Que Pasa Salta.

En base a lo que detalla el documento, luego de que el dique ubicado en Potosí colapsara y se rompiera, salieron despedidos varios sedimentos que contaminaron las aguas. Estos recorrieron 32 kilómetros del Agua Dulce, en la ciudad nombrada.

Los residuos estarían a 10 kilómetros del río Pilcomayo. Foto: Que Pasa Salta

La distancia que faltaría para que estos desechos alcancen el río Pilcomayo es de aproximadamente 10,4 kilómetros. Sí fue afectado el río Tarapaya, que sin llegar aún al Pilcomayo, atraviesa Bolivia, Argentina y Paraguay.

Qué están haciendo en Bolivia para que no se contamine el río Pilcomayo

Las autoridades bolivianas señalaron que se encuentran trabajando para extraer los sedimentos y que, de esta manera, no logren impactar en las aguas cuando el caudal del río crezca. Al ser época de estiaje, el cauce de momento se encuentra con poca agua, demorando el arrastre de sustancias tóxicas.

Entre tanto, el Gobierno de la Provincia de Salta acompaña en el proceso de monitoreo llevado adelante a través de la Dirección Ejecutiva, perteneciente a la Comisión Trinacional para el Desarrollo de la Cuenca del Río Pilcomayo.

Está prohibido bañarse y pescar en el río Pilcomayo por un derrame en Bolivia.

Salta está tomando muestras del río Pilcomayo para determinar si está contaminado

En este sentido, Romero Leal anunció que desde el Gobierno de Salta están tomando muestras de las aguas que tienen contacto con territorio salteño. Los resultados, que se revelarán en 15 días, serán sumados al informe enviado por Bolivia.

Aún así, las medidas preventivas que establecieron las autoridades permanecerán: no consumir agua del río, no realizar pesca ni consumir peces de allí y, por último, no bañarse en el río.