En las últimas semanas, usuarios de las redes sociales apuntaron contra Kylie Jenner por su inconsciente uso de su jet privado luego de que trascendió que utiliza el servicio para hacer trayectos de solo 3 minutos. Pero pese a la polémica por cuán dañino es contra el planeta su actitud, la menor de las hermanas Kardashian quedó fuera de la lista de los 10 famosos que más contaminaron en lo que va del 2022.

Quien sí figura en el listado realizado por Yard es su pareja Travis Scott. Incluso, en las últimas semanas, la dueña de una marca de cosmética vegana publicó en su cuenta de Instagram una foto donde se los ve abrazados a punto de despegar y ella se pregunta cuál de ambos aviones privados utilizarán esa vez. Así y todo, la emprendedora se ubica en la posición 19 de la lista.

Kylie Jenner y Travis Scott, en la mira por sus viajes en jet privadp. (AP)

Los ojos sobre personalidades del espectáculo están puestos sobre todo ante sus dobles discursos ya que por un lado son muchos quienes se manifiestan a favor del cuidado del medio ambiente y promueven prácticas y actitudes ambientalistas, como la producción de productos veganos o no comer carnes, pero después no mantienen sus hábitos a la hora de derrochar horas de vuelo con gran emisión de CO2.

Kylie Jenner y Travis Scott con sus aviones privados Foto: Instagram/kyliejenner

La lista se formuló a partir de tener en cuenta a los famosos que más contaminan solo con sus viajes en avión privado y por lo tanto generan una huella mayor de carbono.

Según el portal, una persona genera en un año aproximadamente 7 toneladas de CO2, pero el promedio de estas diez reconocidas figuras suman unas 3.376 toneladas cada uno en los primeros siete meses del 2022.

Los famosos que más contaminan con sus viajes en jet privado

10. Travis Scott - 3.033 toneladas

9. Oprah Winfrey - 3.493 toneladas

8. Mark Wahlberg - 3.772 toneladas

7. Kim Kardashian - 4.268 toneladas

6. Steven Spielberg - 4.465 toneladas

5. Blake Shelton - 4.495 toneladas

4. Álex Rodríguez - 5.342 toneladas

3. Jay-Z - 6.981 toneladas

2. Floyd Mayweather - 7.076 toneladas

1. Taylor Swift - 8.293 toneladas

El descargo de Taylor Swift

Luego de encabezar la lista de personalidades que más contaminan a partir de sus viajes en jet privado, el equipo de Taylor Swift compartió un descargo en el que intentó explicar los motivos de tantos vuelos.

Taylor Swift, primera en la lista de los famosos que más contaminan Foto: Instagram/taylorswift

Los representates de la artista salieron a negar los números y argumentaron que la cantante suele dejar su avión pivado para que lo usen otras personas, por lo que los viajes no serían solo suyos. De todas formas, las declaraciones no desmintieron la cantidad de viajes, por lo que no le quita la responsabilidad a la artista.