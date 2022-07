Si alguien tenía que levantar la voz para expresar una queja en contra de los recientes cambios de Instagram, claramente esas eran Kim Kardashian y Kylie Jenner: dos de las celebridades con más cantidad de seguidores en la red social.

“Make Instagram Instagram Again” dice la campaña que compartieron Kim Kardashian y Kylie Jenner en sus cuentas personales. “Deja de intentar ser TikTok. Solo quiero ver lindas fotos de mis amigos. Atentamente, todos” agrega la imagen blanca con letras negras.

Kylie Jenner y Kim Kardashian se sumaron a la campaña para evitar que Instagram se convierta en TikTok. Foto: Instagram

Este posteo comenzó a circular luego de que Instagram agregara nuevos cambios en su formato. La intención es fomentar la creación de contenidos y apunta especialmente a los videos cortos y entretenidos.

La hermana mayor y protagonista de “Keeping up with the Kardashians” decidió sumarse a la movida y compartir la publicación con sus 326 millones de seguidores. Mientras que la menor de las Jenner hizo lo mismo ante sus 360 millones de followers.

Kim Kardashian deslumbró con su look en la pasarela de Balenciaga

La pasarela de Balenciaga, en París, se vistió de gala al recibir a Kim Kardashian, entre otras tantas celebridades, tras la presentación de la segunda colección de Alta Costura de Demna Gvasalia.

Además de la protagonista de “Keeping up with the Kardashians”, otras famosas también dijeron presentes en el evento, como Dua Lipa, Nicole Kidman, Naomi Campbell, Christine Quinn del reality show Selling Sunset y Bella Hadid.

Así, todas estas figuras desfilaron por la histórica y emblemática pasarela, luciendo la última colección de alta costura. De esta manera, el lugar se tiñó de un glamour diferente, al quedar teñido por la participación de reconocidas celebridades que no pertenecen de forma exclusiva al mundo de la moda.