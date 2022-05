Lo que comenzó como un rumor en redes durante la alfombra roja del Met Gala 2022 resultó ser cierto: Kim Kardashian lució el vestido de Marilyn Monroe que usó para cantar el “Feliz Cumpleaños” a John F. Kennedy en 1962. Ícono de la cultura norteamericana, la influencer se convirtió en la segunda persona en vestir la prenda.

Kim consiguió que le sea presatado el traje diseñado por Jean Louis adornado con más de seis mil cristales cosidos a mano y valuado en 10 millones de dólares con la condición de no ser modificado ni dañado.

Marilyn Monroe lo usó por primera vez en 1962 Foto: Instagram/kimkardashian

Para ello se sometió a una dieta extrema que la llevó a bajar siete kilos en tres semanas para caber en el modelo original. Y como si fuera poco, en las últimas horas se viralizaron las imágenes de cómo la reconocida figura necesitó de la asistencia de almenos cuatro personas para colocarse la prenda.

Kim Kardashian usó el vestido de Marilyn Monroe Foto: Instagram/kimkardashian

En el video que circuló vía redes, se puede ver que la expareja de Kannye West utilizó por debajo de la ropa una calza hasta la altura de la cintura para afinar aún más su figura. Además, los asistentes utilizaron guantes para manipular el vestido pero sin dañarlo.

“Me siento muy honrada de usar el vestido icónico que usó Marilyn Monroe en 1962 para cantar ‘Feliz cumpleaños’ al presidente John F. Kennedy”, reconoció Kim en su cuenta de Instagram y destacó: “¡Gracias Ripley‘s Believe It or Not! por darme la oportunidad de estrenar esta pieza evocadora de la historia de la moda por primera vez desde que la difunta Marilyn Monroe la usó. Estoy eternamente agradecida por este momento”.

Cuál fue la radical dieta de Kim Kardashian antes de la Met Gala 2022

Fue Kim Kardashian quien confesó haber realizado una dieta express para poder bajar el peso suficiente para poder utilizar el vestido sin modificaciones. Sobre la alfombra roja ante las cámaras contó: “Me lo probé y no me quedaba bien. Entonces dije: ‘Dame tres semanas’. Tuve que perder más de siete kilos para hoy”.

Kim Kardashian con el vestido de Marilyn Monroe

En ese sentido detalló que su alimentación se volvió muy estricta ya que no comió “carbohidratos ni azúcar” durante todo ese tiempo. “Fue todo un desafío. Era como prepararse para un papel de una película. Estaba decidida a encajar en él”, aseguró.

Después de confesar su repentina pérdida de peso, Kim Kardashian fue criticada en redes por el provocativo mensaje que transmitió con su decisión.