Si hay dos mujeres que inspiran en el ámbito de la moda son Rihanna y Zendaya. Ambas con looks que llaman la atención, son elegantes o hasta rompen estructuras. La Met Gala es un evento en el que suelen lucirse. Sin embargo, en la edición de este 2022 no podremos disfrutar de sus outfits.

Blake Lively y Ryan Reynolds son los anfitriones de esta nueva edición del Met Gala.

En 2021, la cantante se convirtió en tendencia por su look junto a su pareja, A$AP Rocky, quien se vistió con un acolchado. Era probable que Rihanna no esté presente. Su embarazo está muy avanzado y no había asegurado su asistencia. Su ausencia se confirmó durante la realización de la Met Gala.

Rihanna tiene un embarazo avanzado

Por su parte, Zendaya sí había anunciado que no estaría presente esta noche tan importante para la moda. Según explicó la actriz, todo tiene que ver con su agenda laboral.

Zendaya en los Premios Oscar 2022. (AP)

“Odio decepcionar a mis fanáticos aquí, pero estaré trabajando. Su chica tiene que trabajar y hacer algunas películas... Les ¿deseo a todos lo mejor”, manifestó.

Zendaya no solo sigue trabajando con Marvel, sino que también está enfocada en “Euphoria”. Su personaje de Rue logró que de un salto en su carrera como actriz. Gracias a eso, no deja de estar activa, por lo que la seguiremos viendo en la pantalla.

El increíble look de Rihanna y A$AP Rocky en anteriores ediciones

Los artistas fueron de los más aplaudidos en otros eventos. En 2015, Rihanna se lució con un increíble vestido amarillo de Guo Pei. Se supo que se tardó dos años en confeccionarlo. Tenía una cola de 1,80 metros y pesaba 22 kilos. Tenía una presencia imponente.

Rihanna en la Met Gala 2015 Foto: Web

Por su parte, el rapero llamó muchísimo la atención en 2021. Asistió junto a Rihanna vestido, literalmente, con un acolchado.

El rapero en la Met Gala 2021

Su vestuario estaba diseñado a partir de esa colcha que le perteneció a su abuela y que ella misma confeccionó.