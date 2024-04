Kylie Jenner lució la microbikini más pequeña y casi muestra de más

Kylie Jenner es una de las personalidades con mayor alcance a nivel global. Saltó a la fama protagonizando junto a su familia la serie E! Keeping Up with the Kardashians. Tiene millones de seguidores en Instagram y marca tendencia con cada una de las apariciones públicos que realiza.

La joven desprende sensualidad y glamour en cada publicación que comparte con sus fans. Los likes no tardan en llegar y revoluciona Instagram con looks muy jugados en donde muestra mucha piel al descubierto.

La influencer causa sensación y jamás pasa desapercibida. Vanguardista y chic, no pierde detalles acerca de las últimas novedades del mundo de la moda. Icono fashionista, sabe como llamar la atención de todos y combinar a la perfección diferentes estilos.

Kylie Jenner deslumbró posando con un espectacular traje de baño en color naranja. La modelo y empresaria se llevó todas las miradas posando con una impactante microbikini. La parte superior, un corpiño muy diminuto en forma triangular con tiras cruzadas alrededor del cuello. La parte inferior, una bombacha colaless ultra cavada muy pequeña. La influencer lució su bronceado y figura.

Complementó el look llevando el pelo suelto, con ondas naturales. Para el maquillaje apostó por delineado negro para los ojos y lápiz labial en tono nude.

Kylie Jenner, la empresaria y modelo, conquista corazones con cada imagen o video que comparte de su día a día. Su estilo es único y su actitud avasallante conquista a todos.

