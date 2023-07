Irreconocibles: así se verían Kylie Jenner y Lali Espósito dentro de 40 años.

Si hay algo que trajeron las redes sociales es el uso de diferentes filtros para compartir los contenidos en las plataformas. Una de las que marcó un antes y después fue Snapchat, le siguió muy de cerca Instagram, y ahora también se sumó TikTok. Fueron Kylie Jenner y Lali Espósito dos de las famosas que se sumaron a un nuevo filtro de internet.

Kylie es una reina de las redes sociales y una de las jóvenes empresarias más millonarias de todo el mundo. Solo el hecho de pertenecer al clan Kardashian-Jenner la convierte en una de las personalidades más influyentes de internet. Es por eso, que en cada una de las plataformas acumula millones de fanáticos y en la aplicación china ya superó los 53.9 millones de seguidores.

Kylie Jenner. Foto: Instagram

Lali, por su parte, es una de las estrellas más consolidadas del espectáculo argentino. La actriz comenzó su carrera artística hace dos décadas y hoy en día que sigue triunfando con su talento. Si bien la famosa continua con su carrera como actriz, actualmente está más enfocada en su profesión como cantante. En TikTok, la artista suma más de 7.2 millones de fanáticos.

Lali Espósito Foto: Instagram

El filtro de TikTok que envejeció a Kylie Jenner y Lali Espósito

Hace algunos días atrás que se viralizó un nuevo filtro en la aplicación de videos. Este, una vez que te enfocas la cara, te muestra cómo serías dentro de 30 o 40 años. Con la pantalla partida en dos para poder ver mejor la diferencia, el filtro impacta a más de uno cuando lo prueba y tanto Jenner como Espósito no fueron la excepción.

Kylie Jenner se enfocó y rápidamente se notó su descontento con lo que podría pasar con el paso del tiempo. “No me gusta esto. No me gusta nada. No”, fueron las palabras de la empresaria estadounidense. En el video se la puede ver con una muy buena luz, pero, sin embargo, el filtro le añade arrugas en todo el rostro y hasta algunas canas.

En poco tiempo el video superó las 100 millones de reproducciones, tiene más de 10 millones de likes y miles de comentarios de sus fanáticos. Por otro lado, fue Lali Espósito quien decidió probarlo y se grabó desde la cama.

Posando para la cámara, Espósito reveló cómo se vería dentro unas cuantas décadas y sorprendió a todos. La actriz primero se enfocó los ojos y luego la zona de la boca, en donde el efecto le añadió varias arrugas. Sin embargo, Lali tampoco se vio muy contenta con el resultado y ya sumó más de 2 millones de visualizaciones.