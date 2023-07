Lali se sinceró sobre sus ataques de ansiedad: “Cuando te empieza a agarrar taquicardia y el brazo te tiembla…”

Lali Espósito es una de las artistas más multifacéticas de Argentina. La cantante y actriz comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento desde muy pequeña y hoy en día es una de las figuras más exitosas a nivel mundial. Además de cantar y actuar, también se involucra profundamente en todos sus proyectos. Desde ser la propia directora de sus videoclips hasta hacer increíbles coreografías para sus shows en vivo.

Lali Espósito en su recital en Valencia Foto: Instagram

Es por eso que en una reciente entrevista, Lali Espósito se sinceró sobre su agitado ritmo de vida y realizó una fuerte confesión. En su paso por el podcast No Hagas Lo Fácil, habló por primera vez sobre la decisión que debió tomar respecto a su trabajo tras una fuerte crisis de ansiedad.

“Vengo de pasar un momento de mucha ansiedad a nivel dramático”, confesó en un mano a mano con Juanpa Zurita. “Esto no lo conté”, agregó sintiéndose lo suficientemente cómoda para hablar sobre un tema tan delicado como la salud mental.

Luego reflexionó acerca de su agitado ritmo de vida y cómo maneja la autoexigencia: “Yo soy una persona que trabajo y trabajo, siempre parece que estoy bien. No es real que uno siempre está bien”.

“Lo cierto es que vengo de un momento en el que tuve que pedirle a mi equipo ‘chicos, se me va a paralizar la cara’ o sea real”, reveló frente a cámara y aseguró: “Por suerte me acompaña gente que me dice ‘tranquila, lo acomodamos’ no sólo en lo fácil si no en lo difícil”.

La confesión de Lali Espósito sobre su lucha contra la ansiedad

En plena conversación, Lali decidió contar con lujo de detalles su experiencia con la ansiedad y los síntomas que la alertaron e indicaron que debía poner un freno a su ritmo de vida. “Tuve que aprender -muy difícil para mí- recién a mis 30 pude decir ‘no puedo’”, comentó.

A continuación hizo una profunda reflexión: “Yo no sabía decir no puedo, no sabía decir que no, por empezar que es un gran problema. Segundo no sabía decir no puedo porque significa ‘¿cómo que no puedo? si yo puedo todo’ me mal acostumbré a poder hacer muchas cosas locas a la vez”.

A raíz de esto aseguró que logró escucharse a sí misma y preservar su salud. “Por primera vez en mi vida, del año pasado a este, de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo”, confesó. “Porque pasa esto, está todo bueno pero cuando te empieza a agarrar una taquicardia y el brazo te tiembla decís ‘che esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’” dijo sin tapujos.

Por último sostuvo: “Me di cuenta ahora, no importa, no hay un tarde o temprano, digo cada uno se da cuenta de las cosas a su ritmo, me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción. Y aprender a decirle a quien tenga al lado ‘che necesito ayuda’ no soy una superheroína”.